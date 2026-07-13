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التخصصات المطلوبة ضباط متخصصين حربية 2026 وموعد التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التخصصات المطلوبة ضباط متخصصين حربية 2026 وموعد التقديم

التخصصات المطلوبة في الكلية الحربية2026
التخصصات المطلوبة في الكلية الحربية2026
رشا عوني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بعد إعلان القوات المسلحة فتح باب قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، ارتفعت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن شروط القبول في الكليات الحربية2026 والتخصصات المطلوبة في الكلية الحربية .

ويشمل التقديم للأكاديمية العسكرية 2026 الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، بالإضافة إلى حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين، وحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعمل كضباط متخصصين.

عن الكلية - الكلية الحربية

التخصصات المطلوبة في الكلية الحربية 2026 - متخصصين

تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعلام والصحافة / إقتصاد وعلوم سياسية

وفي اللغات: (إنجليزي / عبري / روسي / فرنسي / صيني)

و من كليات (الآداب - التربية - الألسن - اللغات والترجمة)، 

ومن الآداب (إعلام / علم نفس / اجتماع)

 وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية الخدمة الاجتماعية .

شروط الالتحاق بالكلية الحربية

  • التقدير: جيد فأعلى.
  • أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 24 سنة.
  • أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2026 أو 2025 فقط.
  • مدة الدراسة 2 عام دراسي ميلادي.
  • يُمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

شروط الكلية الحربية لطلبة الثانوية العامة

  • تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا (العلمي والأدبي)
  • ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.
  • النسبة المئوية للمجموع: القسم العلمي 65% فأكثر، القسم الأدبي 70% فأكثر.
  • مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.
  • يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس (الاقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجستيات).
شروط القبول بالكلية الحربية دفعة أكتوبر 2023.. ومجموع القبول لطلاب العلمي والأدبي | المصري اليوم

مواعيد التقديم للأكاديمية والكليات العسكرية

حددت القوات المسلحة الجدول الزمني الخاص بـالتقديم للأكاديمية العسكرية 2026، والذي يختلف وفق سنة الحصول على المؤهل.

بالنسبة لخريجي الثانوية العامة 2025:

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني من 9 يوليو 2026 حتى 20 يوليو 2026.

سحب الملفات وأداء اختبار السمات من 11 يوليو حتى 22 يوليو 2026.

أما خريجو الثانوية العامة 2026:

يبدأ التسجيل بعد إعلان النتيجة بـ72 ساعة، ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.

سحب الملفات واختبار السمات من 8 أغسطس حتى 30 أغسطس 2026.

مواعيد التقديم للمعاهد الصحية والمحاربين والمتخصصين

بالنسبة للمعاهد الصحية للقوات المسلحة:

خريجو 2025: التسجيل من 9 يوليو حتى 20 يوليو، وسحب الملفات من 25 يوليو حتى 30 يوليو 2026.

خريجو 2026: التسجيل بعد إعلان النتيجة بـ72 ساعة وحتى 27 أغسطس 2026، وسحب الملفات من 1 سبتمبر حتى 16 سبتمبر 2026.

أما الضباط المحاربون من خريجي عامي 2025 و2026:

التسجيل من 9 يوليو حتى 20 يوليو 2026.

سحب الملفات واختبار السمات من 1 أغسطس حتى 6 أغسطس 2026.

وبالنسبة للضباط المتخصصين:

التسجيل من 1 أغسطس حتى 27 أغسطس 2026.

سحب الملفات واختبار السمات من 1 سبتمبر حتى 16 سبتمبر 2026.

صحيفة الدستور المصرية | تفاصيل تنسيق الكلية الحربية 2026.. ورابط وشروط التقديم

شروط القبول في الكليات العسكرية2026

الشروط العامة للقبول لصالح (الأكاديمية والكليات العسكرية للثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين - المتخصصين - المعاهد الصحية للقوات المسلحة)

  • أن يكون الطالب / الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس / وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى)
  • أن يكون الطالب / الطالبة حاصلاً على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها / المؤهل الجامعي للطلبة المحاربين) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2026 وعام 2025
  • أن يكون الطالب / الطالبة مقيدا بإحدى الجامعات المصرية أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2025
  • ألا يكون قد سبق الحُكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف
  • أن يكون الطالب / الطالبة حَسن السير والسلوك
  • أن يكون الطالب / الطالبة غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالأكاديمية بالنسبة لطلبة (الثانوية العامة / المعاهد الصحية / المحاربين)
  • أن لا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فُصل تأديبياً من أي (كلية / معهد / مدرسة) عسكرية / مدنية
  • أن لا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور (المحاربين / المتخصصين / الدراسات العليا)
  • أن لا يقل الطول للذكور عن (170 سم) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتي يُسمح بها حتى (158سم) كحد أدنى، ولا يقل عن (155 سم) بالنسبة للإناث
  • أن يجتاز الطالب / الطالبة اختبار السمات / القدرات الشخصية بنجاح.
  • أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام للقوات المسلحة.
  • أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية
  • أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع (7.5 متر) / بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز وذلك للذكور فقط
  • أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارات النفسية المختلفة.
  • أن يجتاز الطالب / الطالبة بتفوق الاختبار التفضيلي (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي - الرياضيات - الفيزياء- الكيمياء - الأحياء) طبقاً للكلية المرشح لها
  • أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة) وكذلك الاختبارالرياضيالمتقدم.
  • أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار.
  • يُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.
  • أن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة في أوراق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة.
  • أن يكون الطالب / الطالبة الحاصل على المؤهل الجامعي (البكالوريوس / الليسانس - الدراسات العليا) من الجامعات المصرية (الحكومية / الأهلية / الخاصة) فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات عدا خريجي كليتي (الهندسة - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كضباط متخصصين فقط
  • يُسمح للضباط الاحتياط / المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط.
  • أن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية والمعاهد الصحية بارتداء الزي العسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن.
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