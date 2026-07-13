التخصصات المطلوبة ضباط متخصصين حربية 2026 وموعد التقديم

بعد إعلان القوات المسلحة فتح باب قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، ارتفعت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن شروط القبول في الكليات الحربية2026 والتخصصات المطلوبة في الكلية الحربية .

ويشمل التقديم للأكاديمية العسكرية 2026 الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، بالإضافة إلى حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين، وحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعمل كضباط متخصصين.

التخصصات المطلوبة في الكلية الحربية 2026 - متخصصين

تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعلام والصحافة / إقتصاد وعلوم سياسية

وفي اللغات: (إنجليزي / عبري / روسي / فرنسي / صيني)

و من كليات (الآداب - التربية - الألسن - اللغات والترجمة)،

ومن الآداب (إعلام / علم نفس / اجتماع)

وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية الخدمة الاجتماعية .

شروط الالتحاق بالكلية الحربية

التقدير: جيد فأعلى.

أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 24 سنة.

أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2026 أو 2025 فقط.

مدة الدراسة 2 عام دراسي ميلادي.

يُمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

شروط الكلية الحربية لطلبة الثانوية العامة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا (العلمي والأدبي)

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

النسبة المئوية للمجموع: القسم العلمي 65% فأكثر، القسم الأدبي 70% فأكثر.

مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.

يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس (الاقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجستيات).

مواعيد التقديم للأكاديمية والكليات العسكرية

حددت القوات المسلحة الجدول الزمني الخاص بـالتقديم للأكاديمية العسكرية 2026، والذي يختلف وفق سنة الحصول على المؤهل.

بالنسبة لخريجي الثانوية العامة 2025:

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني من 9 يوليو 2026 حتى 20 يوليو 2026.

سحب الملفات وأداء اختبار السمات من 11 يوليو حتى 22 يوليو 2026.

أما خريجو الثانوية العامة 2026:

يبدأ التسجيل بعد إعلان النتيجة بـ72 ساعة، ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.

سحب الملفات واختبار السمات من 8 أغسطس حتى 30 أغسطس 2026.

مواعيد التقديم للمعاهد الصحية والمحاربين والمتخصصين

بالنسبة للمعاهد الصحية للقوات المسلحة:

خريجو 2025: التسجيل من 9 يوليو حتى 20 يوليو، وسحب الملفات من 25 يوليو حتى 30 يوليو 2026.

خريجو 2026: التسجيل بعد إعلان النتيجة بـ72 ساعة وحتى 27 أغسطس 2026، وسحب الملفات من 1 سبتمبر حتى 16 سبتمبر 2026.

أما الضباط المحاربون من خريجي عامي 2025 و2026:

التسجيل من 9 يوليو حتى 20 يوليو 2026.

سحب الملفات واختبار السمات من 1 أغسطس حتى 6 أغسطس 2026.

وبالنسبة للضباط المتخصصين:

التسجيل من 1 أغسطس حتى 27 أغسطس 2026.

سحب الملفات واختبار السمات من 1 سبتمبر حتى 16 سبتمبر 2026.

شروط القبول في الكليات العسكرية2026

الشروط العامة للقبول لصالح (الأكاديمية والكليات العسكرية للثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين - المتخصصين - المعاهد الصحية للقوات المسلحة)