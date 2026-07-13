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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلافات مالية تنهي حياة ثلاثيني على يدي شقيقه في أخميم بسوهاج.. والمتهم يهرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني
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شهدت منطقة الري بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية بعدما لقي شاب ثلاثيني مصرعه، عقب إصابته بطلقات نارية على يدي شقيقه؛ إثر نشوب خلافات مالية بينهما، فيما فر المتهم هاربًا عقب ارتكاب الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شقيقين بمنطقة الري دائرة مركز أخميم، ووجود حالة ضحية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب مشادة بين شقيقين بسبب خلافات مالية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحدهما بالتعدي على شقيقه وإطلاق الرصاص عليه؛ ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، وبدأت الأجهزة المختصة في جمع التحريات وسماع أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات مالية كانت وراء اندلاع المشاجرة بين الشقيقين، قبل أن تنتهي بسقوط أحدهما قتيلًا وفرار الآخر من مكان الحادث عقب ارتكاب الواقعة.

وتكثف قوات مباحث مركز شرطة أخميم جهودها لتحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قتل أخميم

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