ضربات أمركية جديدة تهز إيران.. استهداف مواقع في خوزستان وبرج اتصالات قرب مضيق هرمز

شهدت مناطق جنوب غربي وجنوبي إيران، فجر الاثنين، جولة جديدة من الضربات الأمريكية، طالت مواقع في محافظتي خوزستان وهرمزجان، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن نائب محافظ خوزستان، حياتي، أن مقذوفات أمريكية أصابت مواقع في مدينتي بهبهان ودزفول عند الساعة 1:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع المستهدفة.

وفي تطور متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربة أمريكية أخرى استهدفت برجًا للاتصالات بالقرب من قرية تهروي التابعة لمدينة سيريك في محافظة هرمزجان، المطلة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وأكدت السلطات المحلية في هرمزجان أن الهجوم لم يسفر، حتى الآن، عن سقوط ضحايا مدنيين أو أضرار طالت المنشآت السكنية أو التجارية، بينما تواصل الجهات المعنية حصر الخسائر وتقييم آثار القصف.