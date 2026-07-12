قانون غير مقبول.. مدرب سويسرا يفتح النار على التحكيم في كأس العالم

أكد مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، إن فريقه فرض سيطرته على مجريات مباراة الأرجنتين التي جمعتهما في ربع نهائي كأس العالم، اليوم الأحد، موضحًا إنه فريقه تم إقصاءه من البطولة بطريقة غير مقبولة بعد طرد اللاعب بريل إمبولو.

حصل إمبولو على بطاقة صفراء ثانية بداعي التمثيل في الدقيقة 72، وذلك بعد تدخل تقنية الفيديو لتطبيق قانون "تحديد الهوية" ليغادر أرض الملعب باكيا بعد خمس دقائق من تسجيل سويسرا لهدف التعادل بينما كانت تشكل الخطر الأكبر، ليستغل لاعبو الأرجنتين النقص العددي ويفوزوا بثلاثة أهداف لهدف ويحجزه مقعدهم في نصف النهائي.

وقال ياكين عقب المباراة: “لقد فرضنا أسلوبنا، وسيطرنا على مجريات اللعب، وكنا نحن من يسيطر المباراة، ومع ذلك، جاءت البطاقة الحمراء؛ لقد عوقبنا بسبب قانون أراه من وجهة نظري غير مقبول تمامًا ولا أستطيع فهمه، إنه لأمر مؤلم للغاية أن نُقصى من البطولة بهذه الطريقة، فلا أعتقد أننا كنا نستحق هذه النهاية اليوم.”

وأضاف: “في رأيي، فإن لاعبي فريقي هم الأبطال الحقيقيون؛ لقد وضعوا كل ما يملكون من قلب وشغف في أدائهم اليوم، أنا فخور بهم للغاية، وهم كذلك يشعرون بالفخر”

وتابع: “لكن أن يتخذ الحكم هذا القرار الخاطئ ويتدخل بتلك الطريقة، فهذا أمر غير مفهوم على الإطلاق، إنها حالة تكررت كثيرًا في السابق، وكان يكتفي فيها بمنح بطاقة صفراء، وأراها من وجهة نظري خطأً غير مؤذٍ، هذا إن كان هناك خطأ من الأساس.”

وأتم: “ أعلم أنهم سيدافعون عن حكمهم، لكن هذا القانون دمر مباراتنا اليوم، وهو أمر مؤلم بشكل لا يصدق، الإقصاء بهذه الطريقة يوجع كثيرًا، ولسوء الحظ، علينا أن نتقبل الأمر الواقع، لكن يمكنني القول بأننا فخورون جدًا بما قدمناه من أداء خلال هذه البطولة، والآن، لقد خرجنا منها، وهذه هي الحقيقة المرة للأسف.”

هزيمة سويسرا

وأنهت هزيمة سويسرا أمام الأرجنتين 3-1 أول ظهور لها في ربع نهائي كأس العالم منذ عام 1954، بعدما كانت على بعد انتصار من الوصول إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخها.