صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

يتصدر موعد صرف مرتبات يوليو 2026 محركات البحث مع إعلان وزارة المالية بدء صرف رواتب العاملين بالدولة متضمنة الزيادات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي 2026/2027.

ويترقب ملايين الموظفين موعد الحصول على مستحقاتهم، خاصة بعد تطبيق حزمة تحسين الأجور التي تشمل العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي، ورفع الحد الأدنى للدخل، إلى جانب حوافز خاصة لبعض الفئات مثل المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي.





وأكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 يبدأ رسميًا يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2026، مع إتاحة الرواتب عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون الحاجة إلى التزاحم.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات يوليو 2026 للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة اعتبارًا من يوم الاثنين 20 يوليو 2026.

وأوضحت الوزارة أن الرواتب ستُودع تباعًا في الحسابات البنكية الخاصة بالعاملين، مع إمكانية السحب في أي وقت بعد الإيداع، وهو ما يمنح الموظفين مرونة في صرف مستحقاتهم دون التقيد باليوم الأول للصرف.

كما أكدت أن تنظيم جدول الصرف يأتي في إطار خطة تهدف إلى تقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، مع ضمان وصول الرواتب لجميع العاملين بسهولة.

مواعيد صرف المتأخرات المالية

بالتزامن مع موعد صرف مرتبات يوليو 2026، أعلنت وزارة المالية تخصيص أيام 8 و9 و12 يوليو لصرف المتأخرات المالية التي لم تُدرج ضمن الرواتب الشهرية.

وتشمل هذه المستحقات فروق المرتبات، والبدلات، والمكافآت، وأي مستحقات مالية أخرى تعتمدها الجهات الحكومية بصورة منفصلة عن الراتب الأساسي.

ودعت الوزارة العاملين إلى مراجعة الإدارات المالية في جهات عملهم حال وجود أي اختلاف في قيمة المستحقات أو عدم ظهورها بالحساب البنكي خلال المواعيد المحددة.



الزيادات الجديدة في مرتبات يوليو 2026

يشهد موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بدء تنفيذ حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتتضمن الحزمة:

علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.

رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه شهريًا.

ويتم احتساب صافي الراتب بعد إضافة جميع العلاوات والحوافز المقررة، مع تطبيق الخصومات القانونية الخاصة بالتأمينات والضرائب.

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

يتزامن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 مع زيادة كبيرة في مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة.

وارتفع بند الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 822.8 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة العلاوات والحافز الإضافي نحو 77.5 مليار جنيه.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

حافز 2000 جنيه لهذه الفئة

يتضمن صرف مرتبات يوليو 2026 أيضًا حوافز إضافية للعاملين بقطاع التعليم.

وقررت الحكومة منح المعلمين حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما تقرر صرف حافز تميز بقيمة 2000 جنيه للإدارات المدرسية المتميزة، وفق الضوابط والمعايير التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وهو حافز لا يطبق على جميع العاملين وإنما على الفئات المستحقة وفق تلك الضوابط.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحوافز نحو 14 مليار جنيه، ليستفيد منها ما يقرب من مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع المعاهد الأزهرية.



دعم إضافي للعاملين بالقطاع الصحي

ضمن حزمة تحسين الأجور المرتبطة بـ موعد صرف مرتبات يوليو 2026، يحصل العاملون المستحقون في القطاع الطبي على زيادة شهرية بقيمة 750 جنيهًا.

كما تقرر رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.

ويستفيد من هذه الإجراءات نحو 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الصحي، وفق الضوابط المنظمة للاستحقاق.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

أعلنت الحكومة الحد الأدنى للدخل بعد تطبيق الزيادات الجديدة، وجاء كالتالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.

الدرجة العالية: 12,900 جنيه.

مدير عام: 11,400 جنيه.

الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.

الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه.

الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.

الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه.

الدرجة السادسة: 8,100 جنيه.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه القيم تمثل الحد الأدنى للدخل، بينما يختلف صافي الراتب من موظف إلى آخر بحسب البدلات والحوافز والاستقطاعات القانونية.

أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

مع بدء موعد صرف مرتبات يوليو 2026، يمكن للعاملين الحصول على مستحقاتهم عبر:

ماكينات الصراف الآلي.

فروع البنوك.

مكاتب الهيئة القومية للبريد.

بطاقات المرتبات والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية.

وأكدت الوزارة أن الراتب سيظل متاحًا في الحساب البنكي بعد إيداعه، ولا يشترط صرفه في أول يوم.



مواعيد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2026

أعلنت وزارة المالية أيضًا الجدول الزمني لصرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة، حيث يبدأ صرف مرتبات أغسطس 2026 اعتبارًا من يوم 23 أغسطس، بينما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر 2026 اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر.

وأشارت إلى أن توقيت إيداع الرواتب قد يختلف من جهة حكومية إلى أخرى خلال يوم الصرف، وفق الجدول المعتمد لكل جهة.

ماذا يستفيد الموظفون من زيادات يوليو؟

يمثل موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بداية تنفيذ واحدة من أكبر حزم تحسين الأجور للعاملين بالدولة، إذ تجمع بين زيادة العلاوات، ورفع الحافز الإضافي، وتحسين الحد الأدنى للدخل، إلى جانب حوافز نوعية لقطاعات التعليم والصحة.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات على دخول ملايين الموظفين، مع استمرار الحكومة في تنفيذ خطط تحسين الأجور ودعم القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال العام المالي الجديد.