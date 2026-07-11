تقديم كلية الشرطة 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. المواعيد والشروط والتخصصات

يبحث الكثيرون عن تقديم كلية الشرطة 2026، حيث أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين للعام الدراسي 2026 / 2027، وذلك بعد موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وخلال مؤتمر صحفي موسع عقد بمقر أكاديمية الشرطة، كشفت الوزارة عن شروط القبول، ومواعيد التقديم، والتخصصات المطلوبة، ومنظومة الاختبارات الجديدة، بالإضافة إلى حزمة من المزايا والتيسيرات المقدمة للطلاب وأسرهم.



تقديم كلية الشرطة 2026

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين للعام الدراسي 2026 / 2027، حيث جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي موسع عُقد بمقر الأكاديمية لاستعراض القواعد والشروط العامة والخاصة بالمتقدمين.

اختبارات تقديم كلية الشرطة لأول مرة

وضمن تقديم كلية الشرطة 2026، أعلن اللواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في المؤتمر الصحفي عن خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعداد رجل شرطة عصري، وتمثلت في استحداث اختباري "اللغة الأجنبية" و"نظم المعلومات" لأول مرة ضمن المنظومة التقنية للاختبارات، واللذين سيتم إجراؤهما عبر الحاسب الآلي لقياس جاهزية المتقدمين للتعامل مع متطلبات العصر الرقمي.

كما وأكدت الأكاديمية أن التقديم ومتابعة نتائج كافة الاختبارات سيكون إلكترونياً بالكامل (أون لاين) عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، وذلك للتيسير على الطلاب وأسرهم في المحافظات وتوفير مشقة وعناء السفر.

القواعد العامة للقبول في كلية الشرطة

وحول القواعد العامة للقبول ضمن تقديم كلية الشرطة 2026، تحدد الحد الأدنى للقبول بـ 65% لطلبة الثانوية العامة والأزهرية لعامي 2025 و2026، على أن يكون الطالب:

مصري الجنسية من أبوين مصريين.

محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجاً على قوائم الإرهاب.

كما اشترطت القواعد:

ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2026 عن 22 سنة لطلبة الثانوية.

لطلبة الثانوية. ألا يزيد السن عن 28 سنة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس.

للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس. استيفاء شروط الطول والقوام المقررة.

قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

وشمل الإعلان فتح باب القبول لخريجي الجامعات من حملة الماجستير والدكتوراه بحد أقصى للسن:

30 سنة لحملة الماجستير.

لحملة الماجستير. 35 سنة لحملة الدكتوراه.

وتضمنت التخصصات المطلوبة:

مجموعة الطب: البشري. الصيدلة الإكلينيكية. الطب البيطري. التمريض.

مجموعة الهندسة: حاسبات. طبية. اتصالات. ميكانيكا. كهرباء. مدني.

تخصصات أخرى: التجارة. الإعلام. اللغات. العلوم.





مواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026

وتقرر بدء التقديم للحاصلين على شهادات العام السابق (2025) من يوم الإثنين 13 يوليو حتى الخميس 6 أغسطس 2026.

أما خريجو العام الحالي (2026):

يبدأ تقديمهم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 48 ساعة .

. يستمر التقديم حتى الخميس 27 أغسطس 2026.

وللمؤهلات الجامعية:

يبدأ التقديم من 25 يوليو حتى 10 سبتمبر 2026

تقديم كلية الشرطة 2026 ضباط متخصصين

وأعلن رئيس أكاديمية الشرطة عن تفاصيل تقديم كلية الشرطة 2026 ضباط متخصصين، والتخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، إلى جانب المواعيد الرسمية وجدول الاختبارات المقررة للدفعة الجديدة للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن التقديم لجميع الفئات سيتم إلكترونياً بالكامل عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت تيسيراً على الطلاب وأسرهم.

التخصصات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2026

وشملت التخصصات المطلوبة في مجموعة الهندسة:

حاسبات.

طبية.

اتصالات وإلكترونيات.

ميكانيكا سيارات.

ميكانيكا قوى.

ميكانيكا إنتاج.

للذكور والإناث.

بالإضافة إلى:

ميكاترونيكس.

كهرباء قوى.

بحرية.

طرق.

مدني.

للذكور فقط.

ونوهت الأكاديمية بأن تخصص الحاسبات يشمل خريجي كليات الهندسة بنظام الخمس سنوات، ونظم المعلومات والحاسبات والذكاء الاصطناعي بنظام الأربع سنوات.

تخصصات أخرى مطلوبة

كما تضمن الإعلان فتح باب القبول في تخصصات أخرى شملت:

تجارة (محاسبة وإحصاء).

اقتصاد وعلوم سياسية (إحصاء) للذكور.

تربية موسيقية للإناث.

خدمة اجتماعية للإناث.

وشملت الاحتياجات أيضاً:

علم نفس.

تحاليل طبية.

أشعة.

سياحة وفنادق (فنادق).

إعلام.

لغات: إنجليزي. فرنسي. إسباني. ألماني. روسي. إيطالي. صيني.



للذكور والإناث.

كما شملت التخصصات:

الكيمياء.

الفيزياء.

الميكروبيولوجي.

الفنون التطبيقية.

الزراعة.

للذكور فقط.



مواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026

وفيما يتعلق بمواعيد التقديم، فقد تقرر تقسيم المتقدمين إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى:

يبدأ خريجو العام السابق (2025) من:

حملة الثانوية العامة.

الأزهرية.

الشهادات الأجنبية.

حملة المؤهلات الجامعية.

في تقديم طلباتهم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13 يوليو وحتى الخميس 6 أغسطس 2026.

المرحلة الثانية:

أما خريجو العام الحالي (2026):

يبدأ تقديم طلبات حملة الثانوية العامة والأزهرية عقب إعلان النتيجة بـ 48 ساعة وحتى الخميس 27 أغسطس .

وحتى . بينما يفتح باب التقديم لحملة الشهادات الأجنبية والمؤهلات الجامعية لهذا العام بدءاً من السبت 25 يوليو وحتى الخميس 10 سبتمبر 2026.

اختبارات القبول في كلية الشرطة 2026

وعلى صعيد اختبارات القبول، استحدثت الأكاديمية اختباري:

"اللغة الأجنبية".

"نظم المعلومات".

واللذين يتم إجراؤهما عبر الحاسب الآلي لمواكبة التطورات الأمنية المعاصرة.

وتضم منظومة القبول:

اختبارات القدرات المعلوماتية.

المقاس.

القوام لتناسب الطول مع الوزن.

الكشف الطبي.

الكشف النفسي.

كشف السمات.

اختبار المعلومات العامة عن مصر.

ويختتم الطلاب المتقدمون مراحل الاختبارات بالخضوع إلى:

الاختبار الرياضي.

الكشف الطبي المتقدم، الذي يشمل فحوصات تخصصية دقيقة، مثل: رسم المخ. وظائف الكبد. وظائف الكليتين. التحاليل الطبية الشاملة.



وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة للخدمة الأمنية.

الدليل الإجرائي للتقديم وخطوات التنفيذ

وأعلن رئيس أكاديمية الشرطة عن الدليل الإجرائي الكامل والخطوات التنفيذية المنظمة لـ تقديم كلية الشرطة 2026 .

وحددت الأكاديمية البوابة رقم 5 بمقرها بالتجمع الخامس كمنفذ وحيد لدخول الطلاب لإجراء الاختبارات، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً طوال فترة التقديم المقررة.

وتبدأ أولى خطوات التقديم لوجستياً عبر المنصة الرقمية لوزارة الداخلية؛ حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته الأساسية وتدقيقها إلكترونياً عبر الربط المباشر مع قطاع الأحوال المدنية للتأكد من السن والبيانات الشخصية.

وعقب استكمال تسجيل المؤهل التعليمي ورقم الجلوس، والموافقة على الإقرار الإلكتروني، يتوجه الطالب لسداد الرسوم عبر وسائل الدفع الرقمية.

وتتيح المنظومة للطالب اختيار موعد أداء اختبار القدرات من بين ثلاثة أيام متاحة، ليتوجه بعدها لطباعة بطاقة التردد الذكية المزودة بـ "باركود" خاص به.



استحداث نظام البصمة البيومترية

وفي تحديث تنظيمي بارز لحماية شفافية الاختبارات، استحدثت الأكاديمية نظام "البصمة البيومترية" لوجه وأصابع الطلاب، حيث يتم تسجيلها في أول يوم حضور وتلازم الطالب في جميع مراحل الكشف والامتحانات لضمان التحقق المطلق من هويته.

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة

ويتعين على المتقدمين إحضار نموذج طلب الالتحاق بعد ملء بياناته، مصحوباً بأصل شهادة المؤهل أو بيان درجات معتمد، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، بجانب 4 صور شخصية.

إعلان النتائج وقواعد إعادة الاختبارات

وعلى صعيد إعلان نتائج تقديم كلية الشرطة 2026 وقواعد الإعادة، أكدت الأكاديمية أن تصحيح اختبار القدرات يتم إلكترونياً بالكامل دون تدخل بشري ويُنشر عبر موقعها الرسمي.

وفيما لا يسمح بالنظام بإعادة اختبارات القدرات، والمقاس، والطبي النفسي في حال الرسوب، منحت الضوابط الطلاب الراسبين في اختبار "القوام" حق الإعادة لمرة واحدة تُحدد موعدها إلكترونياً.

كما يُتاح للراسبين في الكشف الطبي العام فرصة الإعادة لمرة واحدة بعد سداد الرسوم المقررة، في حين يجرى تحديد مواعيد الفحوصات المتقدمة واختبارات السمات الشخصية تباعاً عبر الحساب الإلكتروني للطالب بعد اجتيازه المراحل الأولية بنجاح.

كشف الهيئة واختيار أفضل العناصر

وتختتم مراحل تقديم كلية الشرطة 2026 بمثول الطلاب الذين اجتازوا كافة الفحوصات المقررة أمام "لجنة الاختيار" المعروفة بكشف الهيئة، وتعمل اللجنة على تطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها قانوناً لضمان انتقاء أفضل العناصر القيادية للالتحاق بالمنظومة الأمنية.

مزايا استثنائية للطلاب المقبولين

وأعلنت أكاديمية الشرطة عن حزمة من المزايا الاستثنائية والتيسيرات اللوجستية غير المسبوقة المخصصة للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلياتها لعام 2026، ولا سيما المتقدمين لقسم الضباط المتخصصين، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لجذب أفضل الكوادر العلمية والجامعية للعمل بالمنظومة الأمنية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأسرهم.

مكافآت ورواتب أثناء الدراسة

وتصدرت المزايا الممنوحة لطلبة قسم الضباط المتخصصين حزمة الحوافز الجديدة؛ حيث يمنح الطالب طوال فترة دراسته بالكلية مكافأة شهرية توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

الرتب بعد التخرج

وعقب التخرج، يتم تعيين الخريجين كضباط بهيئة الشرطة برتب سيادية تبدأ من:

"ملازم أول" للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس.

للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس. "نقيب" لحملة الماجستير.

لحملة الماجستير. "رائد" للحاصلين على درجة الدكتوراه.

كما يحصل الخريج على:

شهادة الدبلوم في مواد الشرطة.

تمكينه من استكمال دراساته العليا بأكاديمية الشرطة.

ميزة خاصة للأطباء

وفي لفتة تدعم القطاع الطبي، تتيح الكلية للمقبولين في تخصص الطب البشري:

التسجيل بالدراسات العليا في الجامعات المصرية خلال فترة دراستهم بالكلية.



منظومة رعاية متكاملة للخريجين

وامتدت المزايا لتشمل منظومة رعاية متكاملة للضباط الخريجين وأسرهم؛ تتضمن تقديم خدمات طبية متطورة بمستشفيات هيئة الشرطة، ورعاية رياضية بالاشتراك في نوادي الشرطة المنتشرة بمختلف المحافظات، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية والثقافية التي تشمل المصايف، رحلات الحج والعمرة، والبعثات الخارجية.

خدمات ذكية لتسهيل إجراءات التقديم

وعلى صعيد تيسير إجراءات تقديم كلية الشرطة 2026، استحدثت الأكاديمية 10 خدمات ذكية بمقرها، أبرزها توفير منافذ مخصصة لاستخراج صحف الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، ومنافذ لقطاع الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق الرسمية الفورية، إلى جانب تيسير خدمات التصوير الفوتوغرافي الفوري، وبيع الطوابع والدمغات داخل الكلية.

كما قامت الأكاديمية بطباعة أدلة إرشادية وكتيبات تشمل كافة خطوات التقديم ودليلاً للمعلومات العامة عن مصر لتأهيل الطلاب لاختبارات الحاسب الآلي.

إعلان النتائج إلكترونياً وخطوط الاستعلام

ولتفادي مشقة سفر المتقدمين من الأقاليم، تقرر إعلان كافة نتائج الاختبارات ومواعيدها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كما خصصت الأكاديمية لجان استعلامات عند البوابة رقم (5) ومركزاً لخدمة الطلاب الجدد للرد الفوري على الاستفسارات، إلى جانب توفير خطين هاتفيين مباشرين (24109102 - 24109117) لتلقي تساؤلات المتقدمين وأسرهم على مدار الساعة.



ضوابط اختبارات التقديم في كلية الشرطة المتقدمة

وفي سياق متصل، أوضحت الضوابط التنظيمية لطبيعة الاختبارات المتقدمة، أن الطلاب الذين يجتازون اختبار السمات الشخصية يخضعون في نفس اليوم لاختبارات إلكترونية عبر الحاسب الآلي في مجالات المعلومات العامة، اللغة الإنجليزية، ونظم المعلومات.

وحرصاً على تكافؤ الفرص، منحت الأكاديمية طلاب "الدور الثاني" بالثانوية العامة حق التقدم في نفس مواعيد زملائهم، والاستمرار في الاختبارات الأولية حتى الطبي النفسي، على أن تُستكمل إجراءات قبولهم فور اجتيازهم امتحانات الدور الثاني والتحقق من مجموعهم الاعتباري.