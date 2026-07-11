مصرع 44 شخصا وحصار أكثر من مليون آخرين جراء فيضانات في بنجلاديش

لقي 44 شخصا على الأقل حتفهم في جنوب شرقي بنجلاديش، جراء فيضانات عارمة وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة استمرت لعدة أيام، في حين بات أكثر من مليون شخص في عداد المحاصرين.

وأعلنت وزارة إدارة الكوارث، اليوم السبت، أن الفيضانات التي ضربت سبع مقاطعات، قد تسببت في شلل تام للحياة اليومية وعزل آلاف الأسر فضلاً عن حصار نحو 918ر267 عائلة.

كما أدت الفيضانات والأمطار إلى انقطاعات التيار الكهربائي وتضرر الطرق وانهيار شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة عمليات الإنقاذ والإغاثة، وبات الكثير من السكان غير قادرين على طهي الطعام منذ أيام بعدما غمرت مياه الفيضانات منازلهم، فيما يعاني آخرون من طبقات الطين الكثيفة التي غطت المطابخ والمساحات المعيشية.

وتعتمد آلاف الأسر حاليا على الأطعمة الجافة وعلى المساعدات الطارئة. ومع ذلك، فإن جرف الطرق وتدمير الجسور قد عقدا مهمة فرق الإغاثة في الوصول إلى بعض المجتمعات الأكثر تضررا.

وفي إطار تكثيف الجهود الإغاثية، تواصل عناصر من الجيش والقوات البحرية نقل المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الأساسية الأخرى عبر القوارب إلى المناطق المعزولة