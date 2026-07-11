لا يمكن الرفض| هيثم حسن: اخترت منتخب مصر.. وارتداء قميص الفراعنة شرف كبير

أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أنه لم يتردد في اختيار تمثيل الفراعنة رغم امتلاكه فرصة اللعب لمنتخبي تونس وفرنسا، مشددًا على أن ارتداء قميص المنتخب المصري يُعد شرفًا كبيرًا بالنسبة له.



تاريخ وجماهير عظيمة

وقال هيثم حسن خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: “مصر هي مصر، وهي أكبر منتخب في أفريقيا، ولا يمكن أن ترفض اللعب لمنتخب بحجم منتخب مصر، خاصة بما يمتلكه من تاريخ وجماهير عظيمة”.



وأضاف: “والدي مصري من أسوان ووالدتي تونسية، وكنت أتابع منتخب مصر منذ صغري، لذلك عندما جاءت فرصة تمثيل الفراعنة لم أتردد لحظة، وأتمنى أن تكون هذه مجرد بداية لمسيرة طويلة مع المنتخب”.

وعن مهاراته في المراوغة، أوضح هيثم حسن: “كل ما أقدمه في الملعب يعود إلى طفولتي، كنت ألعب الكرة باستمرار مع أصدقائي في الشارع وفي الأحياء، وكنا نلعب من أجل الاستمتاع، وهذا ساعدني كثيرًا على تطوير مهاراتي والقدرة على المراوغة”.

قدمنا مباراة مثالية

وتطرق لاعب منتخب مصر إلى مواجهة الأرجنتين في كأس العالم، مؤكدًا: “أعتقد أننا قدمنا مباراة مثالية، وكان مصطفى شوبير رائعًا، والفريق كله لعب بروح واحدة، لكن من الصعب أن تواجه منتخبًا قويًا وفي الوقت نفسه تتأثر بقرارات تحكيمية”.



واختتم هيثم حسن تصريحاته قائلًا: “فخور للغاية بارتداء قميص منتخب مصر، وأسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدي لإسعاد الجماهير وتحقيق الإنجازات مع الفراعنة”.