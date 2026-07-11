هيثم حسن: الكرة المصرية لا تقل عن أوروبا.. ولدينا مواهب تستحق الظهور عالميًا

أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أن الكرة المصرية تمتلك إمكانات كبيرة ولا تقل من حيث جودة اللاعبين عن العديد من المدارس الكروية، مشيرًا إلى أن المواهب الموجودة في الدوري المصري تستحق فرصًا أكبر للظهور على الساحة العالمية.

وقال هيثم حسن خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: “صحيح أن الدوريات الأوروبية تحظى بمتابعة أكبر حول العالم؛ لكن في مصر لدينا أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز تهيمن على البطولات الإفريقية، وخرج منها نجوم عالميون مثل محمد صلاح”.

منافسة أكبر المنتخبات

وأضاف: “في كأس العالم أثبتنا أننا قادرون على منافسة أكبر المنتخبات، لعبنا أمام الأرجنتين، وواجهنا إسبانيا قبل البطولة، وتعادلنا مع بلجيكا، وقدمنا مباراة كبيرة أمام البرازيل، وهذا يؤكد أن منتخب مصر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

فرص أكبر للظهور والاهتمام

وأشار هيثم حسن إلى أن “الدوري المصري يضم العديد من المواهب المميزة، والكرة المصرية تعتمد على لاعبين محليين يمتلكون إمكانات كبيرة، ولا ينقصهم شيء من الناحية الفنية، لكنهم يحتاجون إلى فرص أكبر للظهور والاهتمام حتى يحصلوا على التقدير الذي يستحقونه”.

وأكد لاعب منتخب مصر أن الجماهير المصرية منحت اللاعبين دعمًا استثنائيًا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا الحب يمثل دافعًا كبيرًا لهم من أجل مواصلة تقديم أفضل المستويات وإسعاد الشعب المصري.