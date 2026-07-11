محمد هاني يكشف كواليس الهدف العكسي: شعرت بصدمة كبيرة وأنا ارتدي قميص منتخب مصر

أكد محمد هاني، لاعب منتخب مصر، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب بعد المشاركة في كأس العالم سيظل من أبرز اللحظات في مسيرته، مشددًا على أن جميع اللاعبين كانوا يؤمنون بقدرتهم على تحقيق إنجاز تاريخي.



وقال محمد هاني خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: “النهارده من أحلى أيام حياتي، الرئيس كان سعيد جدًا بينا، واتكلم معانا بكل حب، وكان حاسس إننا أولاده، وده شيء أسعدنا جميعًا. بشكره جدًا على التكريم والكلمات الطيبة”.



وأضاف: “لم أشعر بحجم الإنجاز إلا بعد وصولنا إلى مصر، عندما رأيت الجماهير في المطار تنتظرنا رغم حرارة الجو، كان مشهدًا مؤثرًا جدًا، ولم أشاهد شيئًا كهذا من قبل، وشعرت بالفخر لأننا أسعدنا الشعب المصري”.

قادرون على تحقيق شيء

وأوضح أن منتخب مصر لم يسافر إلى كأس العالم من أجل المشاركة فقط، قائلاً: “من أول يوم كنا مقتنعين أننا قادرون على تحقيق شيء كبير.. المجموعة دي مع بعض بقالها أكثر من سنتين، وكنا دائمًا نقول إننا لسنا ضيوف شرف، ولازم نحقق إنجازًا ونصعد إلى الأدوار التالية”.



المباريات الودية أمام منتخبات قوية

وأشار محمد هاني إلى أن اللاعبين كانوا يؤمنون بإمكاناتهم حتى قبل انطلاق البطولة، مستشهدًا بالمستويات التي قدمها المنتخب في المباريات الودية أمام منتخبات قوية، مؤكدًا أن شخصية الفريق كانت تدفعه دائمًا للبحث عن الفوز.



وتحدث لاعب منتخب مصر عن تسجيل هدف بالخطأ في مرماه، قائلًا: “الإحساس صعب جدًا، خاصة وأنت ترتدي قميص منتخب مصر وتمثل بلدك.. لم يحدث معي هذا الموقف كثيرًا طوال مسيرتي، وكان شعورًا مؤلمًا للغاية، لكن في كرة القدم قد تحدث مثل هذه الأمور دون قصد، والأهم أن تتجاوزها وتواصل القتال من أجل الفريق”.