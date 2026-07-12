سيدة تُنهي حياتها بتناول قرص حفظ الغلال في ملوي بالمنيا

لقت سيدة أجنبية مصرعها، إثر إصابتها بحالة تسمم عقب تناولها قرصًا يُستخدم في حفظ الغلال، بمركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا بوصول سيدة متزوجة من مواطن مصري وتقيم بمركز ملوي إلى أحد المستشفيات في حالة صحية حرجة، إثر الاشتباه في تناولها قرص حفظ الغلال، قبل أن تتوفى متأثرة بإصابتها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وأُجريت التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق

وبتوقيع الكشف الطبي واستكمال الإجراءات القانونية، لم تتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وصرحت جهات التحقيق المختصة بدفن الجثمان، وتسليمه إلى ذويه.