رسالة مهمة للتوأم.. لميس الحديدي: الرئيس السيسي تابع مباريات المنتخب كمواطن قبل أن يكون رئيسًا

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب المصري والكلمات التي وجهها إلى اللاعبين، قائلة: “كلنا كنا بنتابع وبنضحك ومبسوطين، والابتسامة على وشوشنا”.

وأضافت، خلال تقديم برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار: “أجمل شيء في الدنيا إنك تحس بتقدير بلدك وتقدير الدولة. صحيح أن تقدير الجمهور مهم أيضًا، لكن تقدير البلد والدولة له شعور خاص”.

وتابعت: “الرئيس في كلمته كان بيتكلم كأنه مواطن، وليس كرئيس جمهورية، لكنه كان يتحدث كمواطن مصري مشجع لكرة القدم، وأظن أنه كان يتابع كل المباريات”.

وأشارت إلى حديث الرئيس وتأكيده على دعم الرياضة والرياضيين والكشافين، واستمرار دعم التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدة أن الرئيس شدد على أهمية استمرار مساندتهما.

وأضافت: "الرئيس قال إن الرياضة عبارة عن منظومة قيم، والحقيقة أنه دائمًا يركز على فكرة منظومة القيم، وهي كلمة تحمل معاني كثيرة."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، اليوم بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لتكريمهم عقب مشاركتهم في كأس العالم.