مونديال 2026.. النرويج تتقدّم على إنجلترا بهدف صاروخي في الشوط الأول



نجح منتخب النرويج في التقدم بهدف في الشوط الأول على منتخب إنجلترا بهدف دون رد، خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم ٢٠٢٦



وجاء هدف النرويج في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق اللاعب أندرياس شيلدروب، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد، ليمنح منتخب بلاده التقدم وسط فرحة كبيرة من الجماهير النرويجية.



وشهدت المباراة منذ بدايتها أداءً قويًا من المنتخبين، حيث حاول منتخب إنجلترا فرض سيطرته على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة، بينما اعتمد منتخب النرويج على التنظيم الدفاعي والانطلاق السريع في الهجمات المرتدة، وهو ما أثمر عن تسجيل هدف التقدم .

ودخل منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل ضم جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه كل من مارك جيهي، وجون ستونز، وإزري كونسا، وأوريلي في خط الدفاع، بينما تواجد في خط الوسط ديكلان رايس، وإليوت أندرسون، وجود بيلينجهام، وقاد الهجوم الثلاثي نوني مادويكي، وأنتوني جوردون، وهاري كين.

في المقابل، بدأ منتخب النرويج اللقاء بتشكيل مكون من أوريان نيلاند في حراسة المرمى، وأمامه مولر وولفه، وهيجيم، وكريستوفر آير، وريفرسون في الدفاع، بينما ضم خط الوسط ساندر بيرجه، وباتريك بيرج، ومارتن أوديجارد، وفي الهجوم شارك الثلاثي أندرياس شيلدروب، وألكسندر سورلوث، وإيرلينج هالاند.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة، في ظل سعي منتخب إنجلترا لإدراك التعادل والعودة إلى أجواء المباراة، بينما يتطلع منتخب النرويج إلى الحفاظ على تقدمه، وربما تعزيز النتيجة بهدف آخر، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العالمية