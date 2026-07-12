ياسر إدريس: تكريم الرئيس للمنتخب أسعد المصريين.. ورسالة بأن الدولة تقف خلف أبطالها

أشاد ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا مستحقًا لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026.

وقال إدريس إن التكريم الرئاسي يعكس حرص الدولة على دعم الرياضيين والاحتفاء بكل من يحقق إنجازًا يرفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة كان لها أثر إيجابي كبير لدى الجماهير والشارع الرياضي.

وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بالرياضة يمنح الرياضيين دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في تحقيق النجاحات، مؤكدًا أن تكريم المنتخب يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تقدر الجهد والإخلاص، وتقف خلف أبنائها الذين يمثلون مصر بأفضل صورة.

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية تصريحاته بالتأكيد على أن ما حققه المنتخب الوطني يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مزيد من الإنجازات، مشددًا على أهمية استثمار هذه المرحلة الإيجابية ومواصلة العمل من أجل تعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة العالمية.