اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في الولايات المتحدة خلال بطولة كأس العالم 2026، أن مشاركة منتخب مصر في المونديال حققت مكاسب مالية كبيرة، بلغت نحو 16 مليون دولار، وهو ما يعادل قرابة مليار جنيه مصري، في إنجاز يعكس القيمة الرياضية والاقتصادية للمشاركة التاريخية للفراعنة في البطولة.

دعم كامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن

وأوضح أبو زهرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وجّه بضرورة تلبية جميع مطالب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن خلال المفاوضات الخاصة بتجديد عقدهما مع المنتخب الوطني، تقديرًا للدور الكبير الذي قاده التوأم في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم أدخل السعادة إلى قلوب ملايين المصريين، مؤكدًا أن ما تحقق يتجاوز المكاسب المالية، لأن إسعاد الجماهير المصرية يعد قيمة لا تُقدر بثمن.

إشادة بما قدمه المنتخب في البطولة

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن المنتخب الوطني قدم مستويات قوية خلال منافسات كأس العالم، ونجح في الظهور بصورة مشرفة أمام كبار منتخبات العالم، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مهمة ستدعم خطط تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي سياق متصل، تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء الجهازين الفني والإداري والطبي، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني الأول، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاستقبال الحافل والتكريم الذي حظيت به بعثة المنتخب عقب العودة من الولايات المتحدة.

وأكد الاتحاد أن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للجهود التي بذلها المنتخب خلال مشواره في كأس العالم 2026، ويمنح اللاعبين والجهاز الفني دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات، بما يليق باسم الكرة المصرية ويحقق طموحات الجماهير في الاستحقاقات المقبلة.