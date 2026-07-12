قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط
«جود بيلينجهام» يحصد جائزة رجل مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026
القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا بدأت شن جولة ثالثة من الضربات العسكرية ضد إيران
دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك
اليوم آخر فرصة.. كيفية التقديم على السكن البديل للإيجار القديم؟
ثنائية «بيلينجهام» تقود إنجلترا لإنهاء رحلة منتخب النرويج والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026
7 نصائح تمنح سيارتك تشغيلاً آمناً وحماية من الأعطال المُفاجئة
جمال حمزة: منتخب مصر حقق «إعجازًا» في كأس العالم.. والاحتراف أولوية لأي لاعب
بعد إلغاء ركلة جزاء.. إنجلترا تقلب الطاولة على النرويج بهدف قاتل وتقترب من نصف نهائي المونديال
بينهما خريجة برنامج «المرأة تقود».. محافظ بني سويف ينعى طبيبتين بيطريتين توفيتا في حادث أليم | صور
منذ 2 مارس | حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان .. 4322 شهيدًا و12210 مصابين
رسالة من «الغندور» بعد خسارة المنتخب أمام الأرجنتين: التكريم واجب .. ومراجعة الأخطاء ضرورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في الولايات المتحدة خلال بطولة كأس العالم 2026، أن مشاركة منتخب مصر في المونديال حققت مكاسب مالية كبيرة، بلغت نحو 16 مليون دولار، وهو ما يعادل قرابة مليار جنيه مصري، في إنجاز يعكس القيمة الرياضية والاقتصادية للمشاركة التاريخية للفراعنة في البطولة.

دعم كامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن

وأوضح أبو زهرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وجّه بضرورة تلبية جميع مطالب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن خلال المفاوضات الخاصة بتجديد عقدهما مع المنتخب الوطني، تقديرًا للدور الكبير الذي قاده التوأم في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم أدخل السعادة إلى قلوب ملايين المصريين، مؤكدًا أن ما تحقق يتجاوز المكاسب المالية، لأن إسعاد الجماهير المصرية يعد قيمة لا تُقدر بثمن.

إشادة بما قدمه المنتخب في البطولة

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن المنتخب الوطني قدم مستويات قوية خلال منافسات كأس العالم، ونجح في الظهور بصورة مشرفة أمام كبار منتخبات العالم، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مهمة ستدعم خطط تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي سياق متصل، تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء الجهازين الفني والإداري والطبي، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني الأول، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاستقبال الحافل والتكريم الذي حظيت به بعثة المنتخب عقب العودة من الولايات المتحدة.

وأكد الاتحاد أن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للجهود التي بذلها المنتخب خلال مشواره في كأس العالم 2026، ويمنح اللاعبين والجهاز الفني دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات، بما يليق باسم الكرة المصرية ويحقق طموحات الجماهير في الاستحقاقات المقبلة. 

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

فاتورة الكهرباء لشهر يوليو

غرامة 7%.. سدد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 قبل هذا الموعد

منتخب مصر

بعد انجاز المونديال.. مباريات منتخب مصر في أول استحقاق رسمي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"أوعى تزعل يا صلاح".. الرئيس السيسي يمازح "الملك المصري" وشوبير ويوجه رسالة لـ 120 مليون مواطن

ترشيحاتنا

الصلاة الفائتة

هل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

بالصور

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد