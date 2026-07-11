إبراهيم حسن يكشف كواليس مواجهة ميسي: حسام كان يرفض ذكر اسمه

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، كواليس الاستعداد للمباراة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تعامل مع ليونيل ميسي بطريقة خاصة من أجل رفع ثقة اللاعبين وعدم منحه هالة استثنائية داخل المعسكر.



وقال إبراهيم حسن، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن حسام حسن كان يتجنب ذكر اسم ميسي خلال المحاضرات الفنية، ويشير إليه دائمًا بـ"اللاعب رقم 10"، حتى يرسخ في أذهان اللاعبين أنه مجرد منافس مثل أي لاعب آخر.

وأضاف أن المشادة التي جمعته بميسي خلال اللقاء جاءت بسبب تصرفات الأخير، موضحًا: "كان مستفزًا جدًا، وجاء بهدوء لكنه كان يراقب كل شيء، ورأى ما يفعله الحكم، وكان يريد إشعال الأجواء واستفزازنا."

وأشاد إبراهيم حسن بالإمكانات الفنية لشقيقه، مؤكدًا أن حسام حسن يتمتع بصبر كبير في الجانب الفني، ويحرص على تجهيز اللاعبين بأدق التفاصيل قبل كل مباراة.

وأوضح أن المدير الفني يعقد محاضرات يومية، يشرح خلالها كل ما يتعلق بالفريق المنافس، ويحلل أداء كل لاعب على حدة، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع تجهيز اللاعبين كما لو كان يلقن أبناءه إجابات امتحان، لضمان استيعابهم الكامل لخطة المباراة وتنفيذها بأفضل صورة ممكنة.