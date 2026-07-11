قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم في كلية الشرطة 2026 .. الشروط والفئات وموعد التسجيل
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
سيارة ريد بول RB17 تستعد للظهور.. بسعر لا يصدق
حصيلة مأساوية تتفاقم.. ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا المزدوج إلى 4333
روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور
محمد هاني يكشف كواليس الهدف العكسي: شعرت بصدمة كبيرة وأنا ارتدي قميص منتخب مصر
حسام حسن : قلت على ميسي رقم 10 لهذا السبب
بعد الفحص الطبي الأخير.. ترامب : صحتي ممتازة وكل شيء سليم
رغم إصابته مع بلجيكا.. كورتوا يطمئن ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد
محمد هاني: عقلية الفوز سر ظهور منتخب مصر بشكل مختلف في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن يكشف كواليس مواجهة ميسي: حسام كان يرفض ذكر اسمه

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
حسن العمدة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، كواليس الاستعداد للمباراة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تعامل مع ليونيل ميسي بطريقة خاصة من أجل رفع ثقة اللاعبين وعدم منحه هالة استثنائية داخل المعسكر.
 

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن حسام حسن كان يتجنب ذكر اسم ميسي خلال المحاضرات الفنية، ويشير إليه دائمًا بـ"اللاعب رقم 10"، حتى يرسخ في أذهان اللاعبين أنه مجرد منافس مثل أي لاعب آخر.
وأضاف أن المشادة التي جمعته بميسي خلال اللقاء جاءت بسبب تصرفات الأخير، موضحًا: "كان مستفزًا جدًا، وجاء بهدوء لكنه كان يراقب كل شيء، ورأى ما يفعله الحكم، وكان يريد إشعال الأجواء واستفزازنا."
وأشاد إبراهيم حسن بالإمكانات الفنية لشقيقه، مؤكدًا أن حسام حسن يتمتع بصبر كبير في الجانب الفني، ويحرص على تجهيز اللاعبين بأدق التفاصيل قبل كل مباراة.
وأوضح أن المدير الفني يعقد محاضرات يومية، يشرح خلالها كل ما يتعلق بالفريق المنافس، ويحلل أداء كل لاعب على حدة، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع تجهيز اللاعبين كما لو كان يلقن أبناءه إجابات امتحان، لضمان استيعابهم الكامل لخطة المباراة وتنفيذها بأفضل صورة ممكنة.

إبراهيم حسن منتخب مصر ليونيل ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

عدد سكان مصر

خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

منتخب مصر للسيدات

مديرة قادرون باختلاف تهنئ منتخب مصر لكرة القدم للسيدات بفضية المونديال

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تهنئ منتخب مصر لكرة القدم للسيدات لتتويجه بالميدالية الفضية في كأس العالم بباريس

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

بالصور

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

الضحك دون سبب واضح.. إليك الأعراض المصاحبة وطرق العلاج

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة التفحيط بالسيارات في السعودية

التفحيط
التفحيط
التفحيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد