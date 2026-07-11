الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2026-2027.

وأعلن اللواء نضال بوسف مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الحالي بحد أدنى نسبة نجاح 65%.

شروط القبول بكلية الشرطة 2026

وعن شروط القبول أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن شروط التقديم فى كلية الشرطة للعام 2026/2027 وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس

- أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة

- ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي

- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن لـ تقديم كلية الشرطة.

- استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية بـ تقديم كلية الشرطة

- ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة.

- اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة .

- ألا يكون متزوجا خلال قيده بـ أكاديمية الشرطة