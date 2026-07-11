بعد 65 ساعة من البحث.. وقف أعمال انتشال أب وابنته من حفرة تنقيب عن الآثار في درنكة بأسيوط

أوقفت الجهات المختصة بمحافظة أسيوط، أعمال البحث وانتشال أب وابنته العالقين أسفل أنقاض حفرة انهارت عليهما أثناء أعمال حفر يشتبه في أنها للتنقيب عن الآثار بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، وذلك بعد 65 ساعة متواصلة من محاولات الإنقاذ، بسبب خطورة الموقع واحتمالات حدوث انهيارات جديدة، مع انتظار قرار النيابة العامة بشأن استكمال الإجراءات.



وكانت فرق الحماية المدنية والإنقاذ والأجهزة المعنية قد واصلت أعمالها منذ وقوع الحادث في محاولة للوصول إلى الضحيتين، إلا أن طبيعة التربة غير المستقرة وصعوبة موقع الحفر دفعت الجهات المختصة إلى إيقاف الأعمال مؤقتًا حفاظًا على سلامة أفراد فرق الإنقاذ.



وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن استكمال أعمال الانتشال، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تأمين موقع الحادث.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط بلاغًا بانهيار حفرة على أب وابنته أثناء قيامهما بأعمال حفر داخل إحدى المناطق بقرية درنكة، يشتبه في استخدامها للتنقيب عن الآثار.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ التي استمرت لنحو 65 ساعة قبل تعليقها مؤقتًا بسبب خطورة الموقع.