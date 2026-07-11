سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم السبت 11-7-2026؛ علي مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتًا دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك قبل يومين.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 49.55 جنيها للشراء و 49.65 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 49.6 جنيها للشراء و 49.7 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية، البركة، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، البركة".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSSBC، ميد بنك، التنمية الصناعية، قناة السويس،المصري الخليجي، التعمير والإسكان، مصر، الأهلي المصري، نكست، المصري الخليجي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في مصرف أبوبظي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه 49.68 جنيها للشراء و 49.78 جنيها للبيع في بنك سايب.