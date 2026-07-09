البنك المركزي: ارتفاع التضخم السنوي لـ 14.3% في يونيو الماضي

ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 0.3% في يونيو 2026 مقابل سالب 0,2% في يونيو السابق له .

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تراجع التضخم الشهري بالمقارنة بمايو الماضي بمقدار 1.3%.



وقال التقرير إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 14.3% مقابل 13.8%في مايو السابق له



وكان معدل التضخم المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد حقق معدل تغير شهري قدره سالب 0,4% في يونيو 2026 مقابل سالب 0.1% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر14.3% في يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو 2026.