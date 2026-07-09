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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. يعتمدها رسميا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل 

وبمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتيح موقع صدى البلد خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات برابط واحد مباشر ومجاني دون الحاجة إلى دفع أي رسوم 

وسيعلن موقع صدى البلد عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 صدى البلد بمجرد اعتماد النتيجة رسمياً .

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات، خبر سيتم إعلانه رسميا من وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي بعد قليل ، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  ، سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا تعلن خلاله ما يلي : ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 ـ ظهور نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس - ظهور نتيجة دبلوم الزراعة برقم الجلوس وغيرها من التخصصات 

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع  برقم الجلوس سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يظهر على منصة الشهادات العامة ، ويمكن ترقب ظهوره الآن من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

نتيجة دبلوم تجارة 2026 أو نتيجة الدبلوم التجاري 2026

كما سيتاح أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، الإستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 ، بنفس الرابط على منصة الشهادات العامة

حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 برقم الجلوس من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login بعد اعتماد النتيجة

نتيجة الدبلوم الصناعي 2026

وسوف تظهر كذلك نتيجة الدبلوم الصناعي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ، ليتاح للطالب معرفة نتيجته بالدرجات في جميع المواد بضغطة واحدة من خلال رابط سهل وسريع على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وكانت قد انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ، تمهيداً لإعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلان ظهورها رسميا للطلاب

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