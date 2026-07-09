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امتحانات الثانوية العامة 2026 .. الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء لعلمي والتاريخ لأدبي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يتابع وصول أسئلة فيزياء وتاريخ الثانوية العامة ويوجه بعدم تأخير توزيعها باللجان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالات مباشرة مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انتظام وصول صناديق أوراق أسئلة وكراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر آداءها اليوم ( امتحان الفيزياء لعلمي - امتحان التاريخ لأدبي )  إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

و يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال منظومة المتابعة بالكاميرات وشاشات المراقبة بغرفة العمليات المركزية، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان وسير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أعمال التفتيش بمنتهى الدقة والحزم.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ببدء توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 على الطلاب في المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن انتظام سير اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يؤدي الطلاب اليوم ؟

 يؤدي طلاب الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026 ، امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 للشعبة العلمية، وامتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وقالت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر زمن  امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 الخميس القادم لمدة 3 ساعات ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026

وبحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من المقرر أن يشمل امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026
، عدد 46 سؤالا منها 2 مقالي وباقي الأسئلة اختيار من متعدد .. والدرجة الكلية من 60

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورات مثيرة للجدل تزعم صدور تصريحات من مستشار مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم يتوعد بأصعب امتحان فيزياء في تاريخ الثانوية العامة قائلا : ( وضعت امتحان الفيزياء في نفس مستوى امتحان الكيمياء او اصعب ويحتاج لطالب متفوق)

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذه المنشورات المتداولة ، مؤكدة أن مستشار مادة الفيزياء لم يصدر أي تصريحات بشأن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه الخميس القادم

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي منشورات مزيفة تحاول اثارة الجدل قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 

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