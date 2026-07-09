العميد مستمر مع الفراعنة.. تفاصيل تجديد عقد حسام حسن حتى 2030

أكد مصطفى أبوزهرة عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه تم إقصاء منتخب مصر من منافسات بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الجميع بذل قصارى جهده خلال منافسات البطولة لتحقيق نتائج طيبة.

منتخب مصر

وقال أبوزهرة عبر برنامج مودرن سبورتس مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة Modern Mti الفضائية: نشكر الدولة المصرية والجماهير التي دعمت اللاعبين طوال منافسات البطولة وكذلك الجمهور العربي في كل مكان.

وأبدى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة استيائه وغضبه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي تم ارتكابها ضد منتخب مصر خلال مواجهة الارجنتين.

وأشار إلى أنه بعد عودة بعثة منتخب مصر سوف يتم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد حسام حسن حتى 2030، مشيرًا إلى أنه مدرب استثنائي وجاء بإرادة شعبية، والجميع كان يدعمه بشدة خلال فترة عمله، وهو يمتلك الحماس والطموح.

وأكمل: لدينا مشروع كبير لكرة القدم المصريـة سوف نتحدث فيه بشكل موسع عقب العودة من أمريكا، ونتمنى أن تستمر تلك الصحوة في الكرة المصرية.

وأضاف: تم إبلاغنا بأنه سيكون هناك استقبال شعبي كبير، ونحن سعداء بالتأكيد بما تحقق وكنا نتمنى المزيد لكن في النهاية قدر الله وما شاء فعل.