صحيفة إسبانية تتغنى بموهبة لاعب منتخب مصر أمام الأرجنتين: خطف الأنظار

نال هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، إشادة واسعة من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عقب الأداء المميز الذي قدمه خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد واجه الأرجنتين مساء الثلاثاء على ملعب أتلانتا، في مباراة مثيرة انتهت بفوز منتخب التانجو بنتيجة 3-2، بعد عودة تاريخية حسم بها بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نجح في مفاجأة الأرجنتين بالدفع بهيثم حسن، مشيرة إلى أن اللاعب شكل خطورة كبيرة على دفاع بطل العالم وسبب إزعاجا مستمرا خلال فترات مشاركته.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن هيثم حسن قدم موسما مميزا مع ريال أوفييدو الإسباني، رغم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، حيث لفت الأنظار بفضل سرعته ومهاراته الفردية وقدرته على تجاوز المدافعين.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب ترك بصمته خلال مواجهة الأرجنتين، بعدما كان صاحب دور بارز في أخطر فرص منتخب مصر، حيث ساهم في لقطة الهدف الذي سجله زيكو قبل إلغائه بعد تدخل تقنية الفيديو.

كما أشارت إلى تألقه في هجمة أخرى، بعدما تلقى تمريرة من محمد صلاح وانطلق في مواجهة نيكولاس تاجليافيكو، قبل أن يراوغه ويمرر كرة حاسمة لزيكو، في لقطة عكست قدراته الفنية الكبيرة.

وأشادت الصحيفة بالمستوى الذي ظهر به هيثم حسن، مؤكدة أن مشاركته أمام الأرجنتين جعلت اسمه يحظى باهتمام أكبر على الساحة الأوروبية.