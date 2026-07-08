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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
محمد الطحاوي

شهدت معاهد منطقة الشرقية الأزهرية ختامًا مشرقا لفعاليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م للقسم العلمي، والتي انطلقت مسيرتها في السادس من يونيو الماضي، لتنتهي اليوم الأربعاء ٨ يوليو وسط أجواء من التنظيم على أن يستكمل طلاب القسم الأدبي ماراثونهم غدًا.

ومن جانبه حرص الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على تفقد لجان المعاهد بنفسه طوال فترة الامتحانات والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب حيث أجرى جولة تفقدية زار خلالها لجنة فتيات السادات التابعة لإدارة غرب الزقازيق لمتابعة أعمال اللجان في يومها الأخير، مؤكدًا أن هذا النجاح الباهر هو ثمرة تضافر الجهود المخلصة والعمل الدؤوب، حيث جرت العملية الامتحانية بسلاسة وسهولة مطلقة، مما أتاح لأبنائنا الطلاب تقديم أفضل ما لديهم في بيئة مثالية ومحفزة.

وتوجه الدكتور السيد أحمد الجنيدي بالشكر والتقدير والامتنان إلى كل سواعد العطاء التي أسهمت في إنجاح هذا الماراثون ومديري الإدارات والمراحل التعليمية، ورؤساء اللجان، والمعلمين، والإداريين، ورئيس مركز الأسئلة، إلى جانب رجال الشرطة البواسل ورجال وزارة الصحة الأوفياء، لما قدموه من تأمين طبي وأمني شامل، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ووكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

الثانوية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي طلاب القسم الأدبي

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