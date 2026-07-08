اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

تقدّم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طالب فيها بالتحقيق مع الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك على خلفية ما وصفه بالأخطاء التحكيمية الجسيمة التي ارتكبها طاقم التحكيم، وما اعتبره ازدواجية في المعايير، والتي تسببت – بحسب الشكوى – في خسارة منتخب مصر للمباراة وخروجه من المونديال.

وأشاد أبو ريدة بأداء لاعبي منتخب مصر، واصفًا إياهم بـ"الأبطال"، مؤكدًا أن ما قدموه أمام حامل اللقب كان أداءً تاريخيًا. كما أعرب عن اعتذاره للشعب المصري وجماهير الكرة المصرية لعدم النجاح في الحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة، وتحقيق حلم المصريين بالتأهل إلى الدور التالي.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم شكره العميق، نيابة عن جميع أفراد البعثة، لكل أشكال الدعم التي تلقاها المنتخب من الجماهير، ووسائل الإعلام، والمسؤولين، والقيادة السياسية.

وطالب أبو ريدة بفتح تحقيق مع طاقم التحكيم بالكامل، بمن فيهم حكام تقنية الفيديو (VAR)، بسبب ما وصفه بالأخطاء الفادحة، والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات التي يرى الاتحاد المصري أنها كانت تصب في مصلحة منتخب مصر، وتستوجب احتساب هدف صحيح وركلة جزاء.

كما طالب باستبعاد الحكم الفرنسي وطاقم التحكيم بالكامل من منافسات بطولة كأس العالم، حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذه الأخطاء، معتبرًا أن ما حدث ألحق الضرر بمنتخب مصر وأسهم في خروجه من البطولة.