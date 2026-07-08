جدل تحكيمي يتصدّر عناوين الصحف العالمية.. و«كاسباروف» يُهاجم الفيفا بعد مباراة مصر والأرجنتين|صور

تحوّلت المواجهة التي جمعت منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 إلى محور اهتمام وسائل الإعلام والجماهير، بعدما أثارت بعض القرارات التحكيمية جدلًا واسعًا عقب نهاية اللقاء الذي حسمه المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2.

وكانت أبرز اللقطات المثيرة للجدل إلغاء هدف لمنتخب مصر بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وهو القرار الذي اعتبره عدد من المتابعين نقطة فارقة في سير المباراة، وأشعل موجة من النقاشات على مختلف المنصات الرياضية والإعلامية.

وامتدت ردود الفعل إلى شخصيات بارزة من خارج عالم كرة القدم، كان أبرزها أسطورة الشطرنج الروسي جاري كاسباروف، الذي انتقد عبر حساباته الرسمية أداء الطاقم التحكيمي خلال المباراة.

وأشار كاسباروف إلى ما وصفه بعدم اتساق القرارات التحكيمية، متسائلًا عن آلية تطبيق تقنية الفيديو، في ظل إلغاء هدف لمنتخب مصر، مقابل احتساب هدف للمنتخب الأرجنتيني في موقف رأى أنه متشابه.

كما وجّه كاسباروف انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرًا أن ما حدث يثير الكثير من علامات الاستفهام، في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن تصريحات كاسباروف الوحيدة، إذ انضم عدد من اللاعبين السابقين والمحللين الرياضيين والإعلاميين إلى موجة الانتقادات، مطالبين بمراجعة بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، وعلى رأسها قرار إلغاء هدف منتخب مصر.

وفي المقابل، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أي تعليق رسمي بشأن الجدل المثار، كما لم يعلن عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالطاقم التحكيمي الذي أدار اللقاء، لتبقى الواقعة محل نقاش واسع بين الجماهير والمتابعين عقب انتهاء مشوار المنتخب المصري في البطولة.