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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حسام حسن يبصق على أرجنتيني رفع علم إسرائيل عقب مواجهة مصر | شاهد

حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني
حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني
ناصر السيد

بعد انتهاء مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، ظهر أحد الجماهير في مدرجات التانجو وهو يرفع العلم الإسرائيلي خلال خروج المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن من ملعب المباراة في أتلانتا.


وحاول استفزاز "التوأم" حسام وإبراهيم خلال خروجهما من ملعب المباراة عقب الهزيمة أمام الأرجنتين بهدفين لثلاثة أهداف، ليرد حسام حسن بالإشارة إلى شعار المنتخب المصري الموجود على قميصه مع البصق على رافع العلم الإسرائيلي، فيما رد إبراهيم ببعض الإشارات الغاضبة.


جاء ذلك بعد التصريحات القوية التي أدلى بها حسام حسن قبل 24 ساعة من مواجهة مصر والأرجنتين، والتي تحدث فيها عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والإبادة التي يواجهها في ظل ظروف إنسانية صعبة.


وطالب المدير الفني لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، العالم بضرورة بوقفة صارمة لحماية الشعب الفلسطيني من الهجمات الوحشية.
 

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