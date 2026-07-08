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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير من السالمونيلا .. ماذا يحدث عند تناول الأطفال لـ النودلز سريعة التحضير؟

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا
الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا
آية التيجي

أثارت السلطات الصحية الأوروبية حالة من القلق بعد رصد تفشٍ واسع لعدوى السالمونيلا، يُشتبه في ارتباطه بتناول النودلز سريعة التحضير بنكهة الدجاج ومنتجات الدجاج المعالجة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص، غالبيتهم من الأطفال، في 14 دولة أوروبية.

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا

وبحسب ما أوردته صحيفة Daily Mail نقلًا عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، فقد تم تسجيل 106 حالات إصابة مؤكدة حتى 27 يونيو، بينها 29 حالة في المملكة المتحدة، فيما احتاج نحو 50 مريضًا إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت السلطات الصحية أن الأطفال دون سن العاشرة يمثلون نحو ثلثي الإصابات المسجلة، ما يشير إلى أن هذه الفئة العمرية هي الأكثر تأثرًا بالتفشي الحالي.

وتم اكتشاف أول حالة إصابة في نوفمبر من العام الماضي، قبل أن تمتد العدوى إلى 14 دولة أوروبية، تشمل المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، السويد، الدنمارك، النرويج، هولندا، بولندا، المجر، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، التشيك، والنمسا.

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا

نودلز بنكهة الدجاج والدجاج المعالج أبرز المشتبه بهم

وأشارت التحقيقات إلى أن النودلز سريعة التحضير بنكهة الدجاج تُعد المصدر الأكثر احتمالًا للعدوى، إلى جانب بعض منتجات الدجاج المعالج مثل قطع الدجاج (الناجتس)، إلا أن السلطات لم تكشف عن اسم العلامة التجارية محل الاشتباه.

كما أوضحت وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA) أنها تعمل على التحقق مما إذا كانت الإصابات في المملكة المتحدة مرتبطة بمنتجات تم سحبها بالفعل من الأسواق في دول أخرى.

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا

تناول النودلز دون طهي قد يزيد خطر الإصابة

وكشفت التحقيقات أن بعض المصابين تناولوا النودلز الجاهزة دون إضافة الماء المغلي أو طهيها وفق التعليمات، وهو ما قد يزيد من احتمالية انتقال البكتيريا.

لذلك، شددت السلطات الصحية على ضرورة الالتزام بتعليمات التحضير المدونة على العبوة، وعدم تناول النودلز نيئة، لتقليل خطر الإصابة بالسالمونيلا.

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا

أعراض الإصابة بالسالمونيلا

وتُعد السالمونيلا من أشهر أنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي، وتوجد في الدواجن واللحوم والبيض، وأحيانًا في الفواكه والخضروات النيئة.
وتشمل أبرز الأعراض:
الغثيان.
تقلصات وآلام المعدة.
الحمى.
القيء.
الإسهال.
وغالبًا ما تتحسن الحالة خلال أيام، إلا أن العدوى قد تصبح خطيرة لدى كبار السن والأطفال الصغار وأصحاب المناعة الضعيفة، وقد تستدعي العلاج داخل المستشفى.

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا

تحقيقات مستمرة وسحب منتجات من الأسواق

وأكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن سلالة البكتيريا المرتبطة بالتفشي تم العثور عليها داخل عبوات من النودلز بنكهة الدجاج في ألمانيا وليتوانيا، ما يرجح وجود مصدر تلوث في إحدى مراحل التصنيع، مع استمرار التحقيقات للتأكد من السبب النهائي.

كما قامت عدة دول أوروبية بسحب المنتجات المشتبه بها من الأسواق، في إطار إجراءات احترازية للحد من انتشار العدوى، بينما لا تزال الجهات الصحية تؤكد أن التحقيقات مستمرة، وأنه لا يمكن استبعاد وجود مصادر أخرى للإصابة.

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تحذير من السالمونيلا .. ماذا يحدث عند تناول الأطفال لـ النودلز سريعة التحضير؟

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا
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