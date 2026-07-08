قفزة مُفاجئة .. أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من انفجار المُواجهة الأمريكية الإيرانية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بأكثر من دولارين وسط مخاوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.



وفي وقت سابق قال مسئول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، والمراقبة الساحلية، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للسفن، ومواقع إطلاق الطائرات بدون طيار، ومرافق الموانئ.

وفي نفس السياق، أكد مسئول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات العسكرية الأمريكية الجارية على أهداف في إيران "غير متناسبة"، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن شحن قرب مضيق هرمز.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الثلاثاء بدء الضربات، واصفة إياها بأنها "قوية"، وموضحة أنها تهدف إلى "فرض خسائر فادحة على استهداف ومهاجمة سفن تجارية يقودها مدنيون أبرياء".