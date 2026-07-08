قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضيحة جديدة .. صحفي أمريكي يكشف عن خطأ إجرائي لحكم مباراة مصر والأرجنتين
«الدرندلي»: منتخب مصر كان يستحق عبور الأرجنتين.. وصلاح لم يعتزل دوليًا
آيتن عامر: فخورون بمنتخب مصر .. ومَنْ تسبّب في الظلم يجب مُحاسبته
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: استعراض إمكانيات الدولة «رسالة ردع قوية» لكل من يُفكر في تهديد مصر|فيديو
موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
غضب جماهيري واسع .. «حكم مرتشي» يتصدّر منصات التواصل بعد مباراة مصر والأرجنتين
مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2026 .. صدامات نارية ترسم طريق الحلم نحو اللقب
قفزة مُفاجئة .. أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من انفجار المُواجهة الأمريكية الإيرانية
«ميدو» يتغنى بتألق مصطفي شوبير: «مصر كسبت بطلاً وحارسًا لـ15 سنة قدام»
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3685 قتيلاً
المُؤثر الأمريكي «ويد بلمونز» ينتقد إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين: هل تمزحون؟
راسي في السما .. أحمد شوبير يُوجّه رسالة مُؤثرة لنجله بعد وداع كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو  2026، من خلال منافذ الصرف المحددة بمختلف محافظات الجمهورية .

موعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة"

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة لموعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو 2026  بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه حيث يبدأ الصرف منتصف الشهر الجارى.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجراءات المتبعة لصرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو 2026  لـ4.7 مليون أسرة.

 كما تنسق الوزارة مع المحافظين ومديري مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لمتابعة سير عمليات الصرف وازالة اى عقبات قد تعرقل عملية الصرف .

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم إلكترونياً وتجنب التزاحم عبر عدة طرق:ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.منافذ شركة فوري.البطاقات الذكية (ميزة) الخاصة بالبرنامج

 ويبدأ المستفيدون لبرنامج تكافل وكرامة صرف المساعدات من خلال طرق الصرف التى وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي ماكينات الصراف الآلي ، ومكاتب البريد، وفورى ، كما تتيح بطاقات "تكافل وكرامة" إمكانية إجراء المعاملات الإلكترونية وسداد بعض المدفوعات والفواتير، بما يسهم في تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد على الأسر المستفيدة. 

يذكر أن  الدعم النقدى الشهرى برنامج "تكافل وكرامة" يساهم في توفير دخل شهري منتظم لملايين الأسر، بما يساعدها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية في ظل التحديات الاقتصادية، ويستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يقارب 17 مليون مواطن، و تصل الميزانية السنوية المخصصة للبرنامج إلى نحو 54 مليار جنيه، ويستهدف برنامج "تكافل" دعم الأسر الأولى بالرعاية، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات والأسر محدودة الدخل، بينما  برنامج "كرامة" يستهدف كبار السن وذوي الإعاقة والأشخاص غير القادرين على العمل.

تكافل وكرامة صرف مساعدات تكافل وكرامة منافذ الصرف محافظات الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

وزيرة الثقافة

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي

الضحية ووالدتها

مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

مباراة مصر و الارجنتين

مباراة مصر والأرجنتين ستذاع على قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديدة

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

كيف تضع توجيهات الرئيس الصناعة المصرية على خريطة المنافسة العالمية؟.. برلماني يُجيب

النائب تامر عبد الحميد

برلماني: لاعبو منتخب مصر أسعدوا الملايين وقدموا نموذجًا وطنيًا مشرفًا

طارق رضوان

هل دفعت مصر ثمن مواقفها الداعمة لفلسطين؟.. طارق رضوان يجيب

بالصور

«الكبد الدهني» بوابة الإصابة بنوع خطير من السرطان .. دراسة تكشف العلاقة

كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟
كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟
كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟

تحذير من السالمونيلا .. ماذا يحدث عند تناول الأطفال لـ النودلز سريعة التحضير؟

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا
الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا
الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا

الحمل والرضاعة .. لماذا ترتفع إصابات سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًا؟

الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان
الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان
الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان

نزيف اللثة إنذار مُبكر لمشكلة في الكلى .. دراسة تكشف علاقة مُقلقة

نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى
نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى
نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد