«الدرندلي»: منتخب مصر كان يستحق عبور الأرجنتين.. وصلاح لم يعتزل دوليًا

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 تُعد من أنجح المشاركات في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن المنتخب كان يستحق التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد المستوى الذي قدمه أمام الأرجنتين في ثمن النهائي.

وأوضح الدرندلي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفراعنة قدموا أداءً قويًا طوال مشوار البطولة، بداية من دور المجموعات وحتى مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجحوا في تشريف الكرة المصرية وترك صورة مشرفة أمام العالم.

وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة إلى أن المنتخب المصري فرض شخصيته خلال مواجهة الأرجنتين، ونجح في التقدم بالنتيجة مرتين، مؤكدًا أن الفريق كان الطرف الأفضل في كثير من فترات اللقاء، لكنه فضّل عدم التعليق على الجوانب التحكيمية أو الفنية باعتباره أحد مسؤولي الاتحاد.

وأضاف أن العمل الذي سبق البطولة، سواء في مرحلة الإعداد أو اختيار العناصر، أثبت نجاحه، خاصة فيما يتعلق بضم اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج، مؤكدًا أن هذه السياسة ستستمر خلال المرحلة المقبلة لما تمثله من إضافة قوية للمنتخب.

وشدد الدرندلي على أن منتخب مصر بات يحظى باحترام كبير على الساحة الدولية بعد العروض التي قدمها أمام منتخبات قوية، موضحًا أن الطموح كان الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، إلا أن الخروج لا يقلل من قيمة الإنجاز الذي تحقق.

كما أثنى على الروح والانضباط داخل معسكر المنتخب، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وأشاد بشكل خاص بدور محمد صلاح، الذي وصفه بالقائد الحقيقي داخل وخارج الملعب، لما قدمه من دعم وتحفيز لزملائه طوال البطولة.

وحسم الدرندلي الجدل حول مستقبل قائد الفراعنة، مؤكدًا أن محمد صلاح مستمر مع المنتخب، ولا توجد أي نية لاعتزاله اللعب الدولي، مشددًا على أن وجوده يمثل قيمة كبيرة للفريق الوطني، وأن الاتحاد يتمسك باستمراره خلال المرحلة المقبلة.

وكشف نائب رئيس الاتحاد أن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية بشأن إدارة مباراة الأرجنتين، في إطار الحفاظ على حقوق المنتخب، لافتًا إلى أن الجميع شعر بالحزن بعد ضياع فرصة التأهل رغم الأداء المميز.

واختتم الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد جلسة عقب عودة بعثة المنتخب إلى القاهرة، لمراجعة المشاركة في كأس العالم والاستماع إلى التقرير الفني المقدم من حسام حسن، مؤكدًا أن المدرب الوطني نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بإيصال المنتخب إلى مرحلة لم يبلغها منذ عقود.