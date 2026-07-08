قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضيحة جديدة .. صحفي أمريكي يكشف عن خطأ إجرائي لحكم مباراة مصر والأرجنتين
«الدرندلي»: منتخب مصر كان يستحق عبور الأرجنتين.. وصلاح لم يعتزل دوليًا
آيتن عامر: فخورون بمنتخب مصر .. ومَنْ تسبّب في الظلم يجب مُحاسبته
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: استعراض إمكانيات الدولة «رسالة ردع قوية» لكل من يُفكر في تهديد مصر|فيديو
موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
غضب جماهيري واسع .. «حكم مرتشي» يتصدّر منصات التواصل بعد مباراة مصر والأرجنتين
مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2026 .. صدامات نارية ترسم طريق الحلم نحو اللقب
قفزة مُفاجئة .. أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من انفجار المُواجهة الأمريكية الإيرانية
«ميدو» يتغنى بتألق مصطفي شوبير: «مصر كسبت بطلاً وحارسًا لـ15 سنة قدام»
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3685 قتيلاً
المُؤثر الأمريكي «ويد بلمونز» ينتقد إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين: هل تمزحون؟
راسي في السما .. أحمد شوبير يُوجّه رسالة مُؤثرة لنجله بعد وداع كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الدرندلي»: منتخب مصر كان يستحق عبور الأرجنتين.. وصلاح لم يعتزل دوليًا

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 تُعد من أنجح المشاركات في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن المنتخب كان يستحق التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد المستوى الذي قدمه أمام الأرجنتين في ثمن النهائي.

وأوضح الدرندلي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفراعنة قدموا أداءً قويًا طوال مشوار البطولة، بداية من دور المجموعات وحتى مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجحوا في تشريف الكرة المصرية وترك صورة مشرفة أمام العالم.

وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة إلى أن المنتخب المصري فرض شخصيته خلال مواجهة الأرجنتين، ونجح في التقدم بالنتيجة مرتين، مؤكدًا أن الفريق كان الطرف الأفضل في كثير من فترات اللقاء، لكنه فضّل عدم التعليق على الجوانب التحكيمية أو الفنية باعتباره أحد مسؤولي الاتحاد.

وأضاف أن العمل الذي سبق البطولة، سواء في مرحلة الإعداد أو اختيار العناصر، أثبت نجاحه، خاصة فيما يتعلق بضم اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج، مؤكدًا أن هذه السياسة ستستمر خلال المرحلة المقبلة لما تمثله من إضافة قوية للمنتخب.

وشدد الدرندلي على أن منتخب مصر بات يحظى باحترام كبير على الساحة الدولية بعد العروض التي قدمها أمام منتخبات قوية، موضحًا أن الطموح كان الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، إلا أن الخروج لا يقلل من قيمة الإنجاز الذي تحقق.

كما أثنى على الروح والانضباط داخل معسكر المنتخب، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وأشاد بشكل خاص بدور محمد صلاح، الذي وصفه بالقائد الحقيقي داخل وخارج الملعب، لما قدمه من دعم وتحفيز لزملائه طوال البطولة.

وحسم الدرندلي الجدل حول مستقبل قائد الفراعنة، مؤكدًا أن محمد صلاح مستمر مع المنتخب، ولا توجد أي نية لاعتزاله اللعب الدولي، مشددًا على أن وجوده يمثل قيمة كبيرة للفريق الوطني، وأن الاتحاد يتمسك باستمراره خلال المرحلة المقبلة.

وكشف نائب رئيس الاتحاد أن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية بشأن إدارة مباراة الأرجنتين، في إطار الحفاظ على حقوق المنتخب، لافتًا إلى أن الجميع شعر بالحزن بعد ضياع فرصة التأهل رغم الأداء المميز.

واختتم الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد جلسة عقب عودة بعثة المنتخب إلى القاهرة، لمراجعة المشاركة في كأس العالم والاستماع إلى التقرير الفني المقدم من حسام حسن، مؤكدًا أن المدرب الوطني نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بإيصال المنتخب إلى مرحلة لم يبلغها منذ عقود.

خالد الدرندلي الدرندلي منتخب مصر اتحاد الكرة مصر مصر ضد الأرجنتين الأرجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

وزيرة الثقافة

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي

الضحية ووالدتها

مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

مباراة مصر و الارجنتين

مباراة مصر والأرجنتين ستذاع على قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديدة

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

ترشيحاتنا

عمرو سلامة

بعد وداع المونديال.. عمرو سلامة: لازم نحتفل باللاعبين وحسام حسن

أحمد سعد

أحمد سعد يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية مع مباراة مصر والأرجنتين

رامز جلال

رامز جلال: هارد لك يا رجالة.. شرفتونا وحققتوا إنجاز تاريخي

بالصور

«الكبد الدهني» بوابة الإصابة بنوع خطير من السرطان .. دراسة تكشف العلاقة

كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟
كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟
كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟

تحذير من السالمونيلا .. ماذا يحدث عند تناول الأطفال لـ النودلز سريعة التحضير؟

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا
الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا
الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا

الحمل والرضاعة .. لماذا ترتفع إصابات سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًا؟

الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان
الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان
الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان

نزيف اللثة إنذار مُبكر لمشكلة في الكلى .. دراسة تكشف علاقة مُقلقة

نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى
نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى
نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد