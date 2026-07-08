تحذير: سبب غير متوقع وراء حدوث الضعف الجنسي عند بعض الرجال

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط محتمل بين نوعين شائعين من أدوية الستاتين المستخدمة لعلاج ارتفاع الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بضعف الانتصاب لدى بعض الرجال، الأمر الذي أثار اهتمام الأطباء والباحثين، خاصة أن هذه الأدوية تُعد من أكثر العلاجات استخدامًا للوقاية من أمراض القلب والشرايين.

أدوية خفض الكوليسترول وارتفاع احتمالات الإصابة بضعف الانتصاب

وأوضح الباحثون أن النتائج تشير إلى أن بعض أنواع الستاتين قد ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بضعف الانتصاب مقارنة بغيرها، إلا أنهم شددوا على أن فوائد هذه الأدوية في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لا تزال تفوق

وأكد الخبراء أن العلاقة بين أدوية الكوليسترول وضعف الانتصاب ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الأسباب الدقيقة، إذ قد تلعب عوامل أخرى مثل التقدم في العمر، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم دورًا في ظهور هذه المشكلة.

ونصح الأطباء المرضى بعدم التوقف عن تناول أدوية الستاتين من تلقاء أنفسهم في حال ظهور أي أعراض، مع ضرورة مراجعة الطبيب المعالج لمناقشة البدائل العلاجية أو تعديل الجرعة إذا لزم الأمر.

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وأشار الباحثون إلى أن الحفاظ على نمط حياة صحي، يشمل ممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي متوازن، والإقلاع عن التدخين، يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وقد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

ويؤكد المختصون أن العلاج المناسب يجب أن يُحدد وفقًا للحالة الصحية لكل مريض، مع الموازنة بين فوائد خفض الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب، وبين أي آثار جانبية محتملة قد تظهر أثناء العلاج.