سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

تراجعت أسعار الذهب أمس محليًا، وخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 40 جنيهًا في الجرام، ليسجل 5810 جنيهات.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6640 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6595 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5810 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4980 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4945 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3875 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3845 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46480 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46160 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 206,525 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 205,105 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.51 جنيه مقابل 48.88 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4118 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.