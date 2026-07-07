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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7-7-2026 في مصر

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
علياء فوزى

انخفضت أسعار الذهب الآن في السوق المحلي، بقيمة تتراوح بيم 20 لنحو 45 جنيها في الجرام، وعالميا تراجعت الأوقية بقيمة 40 دولار لتسجل الآن 4118 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات نحو 46480 جنيها. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال  التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6640 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6595  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5810 جنيه.

بلغ  سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4980 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى4945 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3875  جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3845 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46480 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46160   جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 206,525 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 205,105 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.51 جنيه مقابل 48.88 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4118 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

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