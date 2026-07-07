نشأت الديهي يهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: فضيحة تحكيمية حرمت الفراعنة من إنجاز تاريخي

شن الإعلامي نشأت الديهي هجومًا حادًا على حكم مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن قراراته أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء الذي انتهى بخسارة الفراعنة بنتيجة 3-2.

ركلة جزاء صحيحة لمحمد صلاح

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، إن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي واضح، مشيرًا إلى إلغاء هدف للمنتخب وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لمحمد صلاح، واصفًا ما حدث بأنه «فضيحة تحكيمية مكتملة الأركان».

وأضاف أن ما جرى داخل الملعب يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل ما وصفه بتباين القرارات التحكيمية، معتبرًا أن أداء الحكم لم يكن على مستوى أهمية المباراة.

مباراة تليق باسم مصر

وأشاد الديهي بالمستوى الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني رغم الخسارة، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة تليق باسم مصر أمام بطل العالم، وأنهم يستحقون كل التقدير على الأداء والروح القتالية التي ظهروا بها.

ووجه التحية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وللقائد محمد صلاح وجميع لاعبي المنتخب، مطالبًا باستقبالهم بما يليق بما قدموه في البطولة، مؤكدًا أن منتخب مصر نال احترام العالم بعد الأداء المشرف أمام الأرجنتين، وأن الجماهير ستظل فخورة بما حققه اللاعبون خلال مشوارهم في كأس العالم.