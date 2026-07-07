هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

فى ملاحقتنا لسرد قصص ملوك وملكات الأسرة السادس عشر من مصر الفرعونية القديمة وجدنا نيبيرو من هو نيبيرو وهنا يجب أن تتوخى الحذر.

و يجب عليكم عدم الخلط بين هذا الملك التاريخي وما يُشاع في "خرافات العصر الحديث وأكاذيب السوشيال ميديا عن أن نيبيرو ما هو إلا كوكب ، والذي يزعمه البعض أنه كوكباً خيالياً أو نجماً من أساطير بلاد الرافدين القديمة.

و يروج البعض لنظريات زائفة يرفضها المؤرخون ووكالات الفضاء التى تدعي زيفاً أن هذا الكوكب يزور الأرض دورياً، وأن مخلوقات فضائية زارته قديماً لاستخراج الذهب.

ولكن نيبيرو هو الملك الذى وقع عليه الاختيار لسرد تاريخ حكمه هذا الأسبوع

و يشير اسم نيبيريرو الأول (ويُكتب أيضاً نبيرياو الأول) إلى "سيوادجنرع نيبيريراو"، وهو فرعون مصري قديم من الأسرة السادسة عشرة ومقرها طيبة وهى الأقصر حالياً، وحكم خلال الفترة الانتقالية الثانية حوالي (1601 - 1627 قبل الميلاد).

فترة حكمه والآثار التاريخية تشير السجلات التاريخية مثل قائمة ملوك تورين إلى أن فترة حكمه استمرت قرابة 26 عاماً، إلا أن أقصى توثيق أثري مؤكد يعود إلى السنة الأولى من حكمه.

و تشمل أهم الآثار المكتشفة الدالة عليه:اللوحة القانونية: وثيقة إدارية هامة تم العثور عليها في الكرنك.

وهناك خنجر نحاسي عُثر عليه في مقبرة بمدينة "هو" (محافظة قنا حالياً).

أما الأختام الملكية فعُثر على عدة أختام تحمل اسمه مصنوعة من الطين، مما يدل على ندرة الموارد.



و أهم دليل على وجوده هو في منطقة طيبة، حيث يحفظ النقش القانوني اسمه ويقدم أعلى دليل على ذلك في السنة الأولى. وهو معروف من خلال العديد من الأختام.

و في طيبة ، توجد اللوحة القانونية ، وهي وثيقة إدارية معروفة تعود إلى السنة الأولى من حكمه. تذكر هذه اللوحة أيضًا ملكًا سابقًا يُدعى "ميرهوتيبر"، والذي قد يكون ميرهوتيبر سوبكهوتيب . كُتب اسمه على اللوحة على النحو التالي: نب-إيري-إير-أو (نب-إيري-Ꜣو).

أما في هو ، عُثر في مقبرة على خنجر نحاسي يحمل اسم نيبيريو، وقد اكتشفه فلندرز بيتري في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر.

كما تم تصوير نيبيريراو مع الإلهة ماعت على لوحة صغيرة تعد جزءًا من المجموعة المصرية الموجودة في بون .

أما بالنسبة للأختام فجميع الأختام التي أصدرها نبيريراو كانت مصنوعة من الطين أو الفريت بدلاً من الحجر الصابوني المعتاد ، مما يشير إلى عدم إرسال أي بعثات تعدين إلى منطقة الصحراء الشرقية في مصر خلال فترة حكمه.

و عُثر على ختمين لهذا الملك في لشت، التي كانت آنذاك جزءًا من مملكة الهكسوس ؛ وقد يدل هذا الاكتشاف على وجود اتصالات دبلوماسية بين سلالة طيبة والهكسوس خلال عهد نبيريراو، على الرغم من أن هذا الأمر غير مؤكد. و في متحف بيتري، وبعض الجعارين المصنوعة من الفيانس لا تحمل ألقابًا ملكية، ويمكن قراءتها على أنها بركات.

و في عهد الأسرة التاسعة عشرة، يذكر سجل ملوك تورين أن " الملك المزدوج نيبيريورا [حكم لمدة 26 عامًا... ". وقد ورد اسمه هنا بين يستخدم سجل ملوك تورين صيغة مختلفة للاسم مقارنةً باللوحة القانونية. ويُنسب إليه في قانون تورين حكم دام 26 عامًا، وخلفه نيبيريورا الثاني ، الذي يحمل الاسم نفسه، والذي يُحتمل أنه ابنه.

أعلى توثيق له هو السنة الأولى، ولا توجد أدلة أثرية كافية تدعم حكمه لمدة 26 عامًا.

و يظهر اسم عرش نيبيريراو، سيوادجن رع (إلى جانب لقبي " الإله الطيب " و" المتوفى ")، على قاعدة تمثال برونزي للإله هاربوقراطيس موجود الآن في القاهرة ، إلى جانب أسماء ملكية أخرى، اثنان منها - أحمس وبينبو - ينتميان على ما يبدو إلى أمراء الأسرة السابعة عشرة التي حلت محل الأسرة السادسة عشرة بعد ذلك بفترة وجيزة. ويذكر التمثال أيضًا "الإله الطيب نفركارع، المتوفى"، والذي يُعتقد عمومًا أنه اسم عرش نبيريراو الثاني، الابن والخليفة المزعومين. ومع ذلك، من الواضح أن التمثال ليس معاصرًا، حيث تم إدخال عبادة هاربوقراطيس خلال العصر البطلمي ، أي بعد حوالي 1500 عام من حياة الأشخاص المذكورين على التمثال