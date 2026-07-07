الأرصاد: ارتفاع الرطوبة يرفع "الحرارة المحسوسة" لـ 38 درجة.. وتحذير عاجل للمصطافين

أفادت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الأجواء الصيفية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، حيث تقترب درجات الحرارة نهاراً من معدلاتها الطبيعية بفارق درجة واحدة، متوقعة أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

تحذير من الرطوبة

وأوضحت الهيئة أن البلاد تتأثر حالياً بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، محملة بكميات هائلة من بخار الماء، مما أدى إلى قفزة في نسب الرطوبة لتتجاوز حاجز 90% إلى 95% على المناطق الساحلية.

السبب المباشر وراء الشعور المتزايد بالحرارة

وأشارت إلى أن هذه الرطوبة المرتفعة هي السبب المباشر وراء الشعور المتزايد بالحرارة، حيث ترفع درجة الحرارة "المحسوسة" بمقدار 3 إلى 4 درجات، لتصل في القاهرة إلى نحو 37 أو 38 درجة مئوية في الظل.

خريطة الطقس: رطوبة في الشمال وجفاف في الجنوب



المحافظات الشمالية والقاهرة الكبرى: طقس حار رطب نهاراً.

جنوب البلاد (الأقصر وأسوان): طقس شديد الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة بين 43 و44 درجة مئوية، بالتزامن مع انخفاض نسب الرطوبة.

الأجواء الليلية: تشهد فترات الليل نشاطاً للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة، مما يسهم بشكل فعال في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة.

تحذير هام للمصطافين:

حذرت الهيئة مرتادي شواطئ البحر المتوسط من ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى 2.25 متر، مؤكدة أنها غير مناسبة تماماً لأعمال التنزه والسباحة في البحار المفتوحة. ودعت المصطافين إلى الالتزام التام بتعليمات فرق الإنقاذ والتواجد في المناطق الآمنة. وفي المقابل، أكدت استقرار حالة البحر الأحمر وجاهزيته لكافة أعمال الملاحة والصيد.

إرشادات عامة للمواطنين

وجّهت الأرصاد مجموعة من النصائح الضرورية لمواجهة الطقس الحالي، أبرزها:

التواجد في أماكن جيدة التهوية.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة.

الحرص على ارتداء غطاء للرأس لتفادي الإجهاد الحراري.

تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل على مدار اليوم.