نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 بنحو جنيهين لتتراوح بين 63 و65جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

سعر الدواجن اليوم

وسجل سعر الفراخ البيضاء في المزرعة 65 جنيها للكيلو في حين تراوح سعر البيع للمستهلك بين 75 و80 جنيها بحسب المنطقة.

كما بلغت سعر الفراخ الساسو ما بين 80 و81 جنيها في المزارع، بينما تصل للمستهلك بنحو 90 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الفراخ الأمهات بين 44 و45 جنيها في المزرعة بينما بلغ سعرها للمستهلك نحو 55 جنيها للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن

وصل سعر كيلو البانيه بين 180 جنيها، و210 جنيهات حسب المنطقة.

وصل كيلو الأوراك لنحو 79 جنيها، والشيش طاووق نحو 185 جنيها، في حين بلغ سعر كيلو الأجنحة نحو 50 جنيها.

أسعار البيض

استقرت أسعار البيض حيث تراوحت كرتونة البيض الأبيض بين 81 و83 جنيها في المزارع، وتباع للمستهلك بمتوسط 90 جنيها، بينما وصلت كرتونة البيض الأحمر ما بين 91 و93 جنيها في المزارع، وتصل للمستهلك بنحو 100 جنيه، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي بين 93 و94 جنيها، ويبلغ متوسط سعرها للمستهلك نحو 110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت

تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 9 و14 جنيها، ووصل سعر الكتكوت الأبيض الأهالي إلى 10 جنيهات، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور والهجين بين 5 و6 جنيهات.