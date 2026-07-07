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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

5 مقترحات برلمانية لتنفيذ التكليفات الرئاسية للنهوض بالصناعة

أحمد فؤاد اباظة، عضو مجلس النواب
أحمد فؤاد اباظة، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بشأن الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 تمثل رسالة حاسمة بأن الدولة ماضية بقوة نحو بناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على الصناعة، ويعزز قدرة مصر على زيادة الصادرات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.


وأعلن " أباظة " فى تصريحات له عن تحرك برلماني عاجل لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، مؤكدًا على ضرورة دعم جهود الدولة في إزالة جميع العقبات أمام المستثمرين والصناعة الوطنية.
 

5 مقترحات برلمانية للنهوض بالصناعة 

وطرح النائب أحمد فؤاد أباظة 5 مقترحات لضمان سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية
وهى : 
أولًا، وضع جدول زمني مُلزم لكل محور من محاور الاستراتيجية مع إعلان مؤشرات أداء دورية للرأي العام.
ثانيًا، تشكيل لجنة وزارية دائمة تضم ممثلين عن القطاع الخاص واتحاد الصناعات لمتابعة التنفيذ وحل المشكلات بصورة فورية. 
ثالثًا، التوسع في تقديم الحوافز الضريبية والتمويلية للصناعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والهندسية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية. 
رابعًا، الإسراع في توطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري. 
خامسًا، إطلاق برنامج وطني مكثف للتدريب الفني وتأهيل العمالة وربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة، مع التوسع في التحول الرقمي والطاقة النظيفة داخل المصانع.
وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا، خاصة في ظل الإرادة السياسية القوية والدعم غير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الصناعة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة الإنجاز والتنفيذ على أرض الواقع، لأن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للاقتصاد الوطني، والطريق الأسرع لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وترسيخ مكانة مصر كقوة صناعية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي

أحمد فؤاد أباظة مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الحكومة

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