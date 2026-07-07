موجة حارة بالجنوب واضطراب هذه الشواطئ.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

تواصل الأجواء الصيفية فرض سيطرتها على مختلف أنحاء الجمهورية، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وسط توقعات بارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة نتيجة زيادة نسب الرطوبة، بالتزامن مع نشاط للرياح على عدد من المناطق وتحذيرات خاصة لرواد الشواطئ.

تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، موضحة المناطق الأكثر حرارة، وفرص الشبورة والأمطار الخفيفة، إلى جانب الظواهر الجوية المتوقعة خلال ساعات اليوم.



طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، متوقعة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح على عدد من المناطق وتحذيرات خاصة لرواد بعض الشواطئ.

طقس الثلاثاء 7 يوليو 2026

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون شديد الحرارة رطبًا على جنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم المناطق.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة

جاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على النحو التالي:



القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة، والمحسوسة 45 درجة.

شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 20% على مناطق حلايب وشلاتين، وعلى فترات متقطعة.

وأضافت أن بعض السحب المنخفضة قد تظهر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

تحذير عاجل لرواد الشواطئ

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح على عدد من الشواطئ، تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

وناشدت المصطافين ورواد الشواطئ توخي الحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابًا نسبيًا في حالة البحر.