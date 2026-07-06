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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
أسماء عبد الحفيظ

يعد الثوم من أهم المكونات التي تمنح الأطعمة الشرقية مذاقًا ورائحة مميزة، فلا تكاد تخلو منه أطباق مثل الملوخية، والكشري، والفتة، والبامية، والسبانخ، وغيرها من الوصفات التي تعتمد على الطشة لإبراز النكهة.

لكن رغم سهولة تحضيرها، تقع كثير من ربات البيوت في أخطاء بسيطة عند إضافة الثوم في الطشة، وهو ما يؤدي إلى احتراقه أو فقدان نكهته، بل وقد يمنح الطعام طعمًا مرًا يفسد الوصفة بالكامل.

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون 

ويؤكد الشيف مصطفى العمدة، أن نجاح طشة الثوم لا يعتمد فقط على نوع الزيت أو السمن، بل على طريقة التعامل مع الثوم ودرجة حرارة المقلاة والتوقيت المناسب لإضافته.

لماذا يحذر الطهاة من وضع الثوم بهذه الطريقة؟

يحذر الطهاة من وضع الثوم المفروم في زيت شديد السخونة أو تركه على النار لفترة طويلة، لأن الثوم يحتوي على مركبات عطرية حساسة تتحلل بسرعة مع الحرارة المرتفعة، فيتحول لونه إلى البني الداكن ثم يحترق خلال ثوانٍ، وهو ما يمنحه مذاقًا مرًا ورائحة غير مستحبة.

ويؤكد الخبراء أن الثوم يحتاج إلى حرارة متوسطة حتى يطلق زيوته الطبيعية دون أن يحترق.

الخطأ الأكثر شيوعًا في طشة الثوم

من أكثر الأخطاء انتشارًا تسخين الزيت حتى يتصاعد منه الدخان، ثم إضافة الثوم مباشرة.

هذه الطريقة تؤدي إلى احتراق الطبقة الخارجية للثوم بسرعة، بينما يبقى الجزء الداخلي غير ناضج، فتفقد الطشة رائحتها المميزة ويصبح مذاقها حادًا وغير محبب.

لا تفرمي الثوم قبل الاستخدام بوقت طويل

يفضل كثيرون فرم كمية كبيرة من الثوم والاحتفاظ بها، لكن الطهاة ينصحون بفرم الثوم قبل الاستخدام مباشرة.

فعند فرم الثوم وتركه لفترة طويلة، تبدأ الزيوت العطرية بالتطاير تدريجيًا، ما يقلل من قوته ونكهته عند الطهي.

كمية الثوم لها تأثير كبير

كمية الثوم لها تأثير كبير 

الإفراط في استخدام الثوم لا يجعل الطعام ألذ دائمًا، بل قد يطغى على بقية النكهات.

وينصح باستخدام كمية متوازنة تتناسب مع حجم الوصفة، حتى يمنح الطعام رائحة مميزة دون أن يصبح طعمه لاذعًا.

متى تضيفين الكزبرة؟

في كثير من الوصفات المصرية، يضاف الثوم مع الكزبرة الجافة.

ويؤكد الطهاة أن الأفضل هو إضافة الثوم أولًا لثوانٍ قليلة، ثم الكزبرة، مع التقليب المستمر، لأن إضافة الكزبرة قبل الثوم قد يجعلها تحترق سريعًا وتفقد رائحتها.

لا تتركي الثوم دون تقليب

بمجرد إضافة الثوم إلى الزيت يجب تقليبه باستمرار، لأن فصوص الثوم المفرومة صغيرة جدًا وتحترق خلال ثوانٍ إذا بقيت في مكانها.

ويكفي أن يتحول لون الثوم إلى الذهبي الفاتح حتى يصبح جاهزًا.

لماذا يتحول الثوم إلى اللون الأسود؟

إذا أصبح لون الثوم بنيًا غامقًا أو أسود، فهذا يعني أنه احترق، وفي هذه الحالة ينصح بعدم استخدامه، لأن الطعم المر سينتقل إلى الطعام بالكامل، وقد يصعب إصلاح الوصفة بعد ذلك.

ما أفضل نوع دهن لتحضير الطشة؟

يمكن تحضير طشة الثوم باستخدام الزيت النباتي أو السمن أو الزبدة، ويختلف الاختيار حسب نوع الطبق.

فالملوخية والسبانخ يناسبهما السمن أو الزبدة، بينما تناسب بعض الأطباق الأخرى الطشة بالزيت النباتي.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تكون الحرارة مرتفعة جدًا.

متى تضاف الطشة إلى الطعام؟

بعد أن يصبح لون الثوم ذهبيًا وتفوح رائحته، تضاف الطشة مباشرة إلى الطعام الساخن، أو يسكب جزء من الطعام فوق الطشة ثم يعاد إلى الإناء، وهي طريقة تساعد على الحفاظ على الرائحة المميزة.

نصائح لنجاح طشة الثوم

للحصول على طشة ثوم ناجحة مثل المطاعم، ينصح الطهاة باتباع هذه الخطوات:

  • افرمي الثوم قبل الاستخدام مباشرة.
  • استخدمي زيتًا أو سمنًا ساخنًا لكن غير مدخن.
  • لا تضعي الثوم في زيت شديد السخونة.
  • قلبي الثوم باستمرار.
  • ارفعي المقلاة عن النار إذا بدأ الثوم يكتسب لونًا سريعًا.
  • أضيفي الكزبرة بعد الثوم بثوانٍ قليلة إذا كانت الوصفة تتطلب ذلك.
  • لا تنتظري حتى يصبح لون الثوم بنيًا داكنًا.
  • أضيفي الطشة إلى الطعام فور الانتهاء منها.

كيف تحصلين على نكهة المطاعم؟

يكشف الطهاة أن سر النكهة القوية لا يكمن في زيادة كمية الثوم، بل في توقيت إضافته ودرجة الحرارة المناسبة. فعندما يتحول لون الثوم إلى الذهبي الفاتح وتفوح رائحته الزكية، يكون قد وصل إلى المرحلة المثالية التي تمنح الطعام أفضل مذاق دون أي مرارة.

الثوم الطشة لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة لماذا يحذر الطهاة من وضع الثوم بهذه الطريقة الخطأ الأكثر شيوعًا في طشة الثوم لا تفرمي الثوم قبل الاستخدام بوقت طويل كمية الثوم لها تأثير كبير

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