رئيس القطاع الديني بالأوقاف: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تدعم قيم المواطنة والتعاون بين الأديان

شارك الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بإنابة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في افتتاح الندوة السنوية لشبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية (NCCMR)، التي عُقدت بالقاهرة تحت عنوان: «مستقبل العلاقات المسيحية الإسلامية: الآفاق والتحديات»، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والأكاديمية والباحثين من أكثر من ١٥ دولة.

رئيس القطاع الديني يشارك في افتتاح الندوة السنوية لشبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية بالقاهرة

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الدعوة والإعلام الديني، ممثلًا لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والشيخ الدكتور أحمد ممدوح سعد - عضو المجلس الاستشاري الأعلى لمفتي الجمهورية، ممثلًا لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الديار المصرية.

كما شارك المطران الدكتور سامي فوزي شحاتة - رئيس أساقفة الإسكندرية وأسقف إيبارشية مصر بالكنيسة الأسقفية، والأنبا إرميا - رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور أندريه زكي - رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والأكاديمية والباحثين.

وخلال كلمته، نقل الدكتور السيد حسين عبد الباري، تحيات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تؤمن بأن الحوار القائم على الاحترام المتبادل، والتعاون بين المؤسسات الدينية، يمثل أحد أهم السبل لترسيخ ثقافة التعايش، وتعزيز السلم المجتمعي، وبناء جسور التفاهم بين الشعوب، انطلاقًا من القيم الدينية والإنسانية المشتركة.

وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ثقافة التعايش والسلام، ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز التعاون بين أتباع الأديان، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر وريادتها في نشر قيم الاعتدال والسلام.

وأشاد بالدور الذي تضطلع به شبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية في تعزيز الحوار الأكاديمي، وتشجيع البحث العلمي، وفتح آفاق التعاون بين المؤسسات المعنية بالعلاقات الإسلامية والمسيحية، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ قيم المواطنة، والتعايش، والاحترام المتبادل.

وتتواصل أعمال الندوة على مدار يومين، من خلال عدد من المحاضرات والجلسات العلمية والحلقات النقاشية التي تتناول مستقبل العلاقات المسيحية الإسلامية، وبناء السلام، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، بما يدعم جهود الحوار، ويعزز الشراكات العلمية والإنسانية بين مختلف الأطراف المشاركة.