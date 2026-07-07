الرقصة الأخيرة.. أرقام كريستيانو رونالدو في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

أسدل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الستار على مسيرته في بطولة كأس العالم، بعدما أعلن أن نسخة عام 2026 ستكون الأخيرة له بقميص منتخب البرتغال، لتنتهي بذلك رحلة استثنائية امتدت عبر ست نسخ متتالية من البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.



وجاءت نهاية المشوار المونديالي لرونالدو عقب خروج منتخب البرتغال من دور الستة عشر، بعد خسارته أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة. وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب ميكيل ميرينو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقود المنتخب الإسباني إلى التأهل للدور ربع النهائي، بينما ودع المنتخب البرتغالي المنافسات.

ست مشاركات متتالية في كأس العالم.

بدأ رونالدو رحلته في كأس العالم عام 2006، واستمر حاضرًا في جميع النسخ التالية أعوام 2010 و2014 و2018 و2022 و2026، ليصبح واحدًا من أبرز اللاعبين الذين حافظوا على وجودهم في البطولة على مدار عقدين من الزمن، وهو إنجاز يعكس استمراريته وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات.

حصيلة تهديفية مميزة

وخلال مشاركاته الست في نهائيات كأس العالم، خاض قائد منتخب البرتغال 27 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا، ليترك بصمة واضحة في تاريخ البطولة، ويؤكد مكانته بين أبرز هدافي منتخب بلاده في المحفل العالمي.

ورغم الأرقام المميزة التي حققها رونالدو على المستوى الفردي، فإن حلم التتويج بكأس العالم ظل بعيد المنال، إذ لم ينجح المنتخب البرتغالي في الوصول إلى منصة التتويج طوال فترة مشاركاته في البطولة.

وبإعلان اعتزاله اللعب في كأس العالم، يطوي رونالدو صفحة تاريخية حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية، بعد مسيرة استمرت سنوات طويلة، شهدت العديد من اللحظات الخالدة التي رسخت اسمه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة، ليودع المونديال تاركًا إرثًا كبيرًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الجماهير لعقود.