قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7-7-2026.. اعرف وصل كام
دعاء الفجر يفتح لك باب الرزق.. أفضل الأدعية المستحبة بعد الصلاة لتيسير الأمور
تتخطى 2000 حصان.. هينيسي فينوم F5-M الأقوى في العالم
الفراعنة vs راقصو التانجو.. تفاصيل آخر تدريبات منتخب مصر استعداداً للأرجنتين
الفراعنة أقوياء وتعلمنا الدرس.. ماذا قال مدرب الأرجنتين عن مواجهة منتخب مصر؟
بشرى سارة للمواطنين.. الزراعة تعلن طرح منتجات بأسعار أقل 25% عن السوق
القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. فرص عمل برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه
ضحايا المونديال.. إقالة روبيرتو مارتينيز من تدريب منتخب البرتغال
مأساة بسبب الميراث.. تفاصيل صادمة في جريمة إشعـال شاب النيران في شقيقه بدمياط
الرقية الشرعية الصحيحة من القرآن والسنة.. كيفية الرقية للنفس وأبرز آيات وأدعية التحصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرقصة الأخيرة.. أرقام كريستيانو رونالدو في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

رونالدو
رونالدو
رباب الهواري

أسدل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الستار على مسيرته في بطولة كأس العالم، بعدما أعلن أن نسخة عام 2026 ستكون الأخيرة له بقميص منتخب البرتغال، لتنتهي بذلك رحلة استثنائية امتدت عبر ست نسخ متتالية من البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.


وجاءت نهاية المشوار المونديالي لرونالدو عقب خروج منتخب البرتغال من دور الستة عشر، بعد خسارته أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة. وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب ميكيل ميرينو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقود المنتخب الإسباني إلى التأهل للدور ربع النهائي، بينما ودع المنتخب البرتغالي المنافسات.
ست مشاركات متتالية في كأس العالم.

بدأ رونالدو رحلته في كأس العالم عام 2006، واستمر حاضرًا في جميع النسخ التالية أعوام 2010 و2014 و2018 و2022 و2026، ليصبح واحدًا من أبرز اللاعبين الذين حافظوا على وجودهم في البطولة على مدار عقدين من الزمن، وهو إنجاز يعكس استمراريته وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات.

حصيلة تهديفية مميزة
وخلال مشاركاته الست في نهائيات كأس العالم، خاض قائد منتخب البرتغال 27 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا، ليترك بصمة واضحة في تاريخ البطولة، ويؤكد مكانته بين أبرز هدافي منتخب بلاده في المحفل العالمي.

ورغم الأرقام المميزة التي حققها رونالدو على المستوى الفردي، فإن حلم التتويج بكأس العالم ظل بعيد المنال، إذ لم ينجح المنتخب البرتغالي في الوصول إلى منصة التتويج طوال فترة مشاركاته في البطولة.

وبإعلان اعتزاله اللعب في كأس العالم، يطوي رونالدو صفحة تاريخية حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية، بعد مسيرة استمرت سنوات طويلة، شهدت العديد من اللحظات الخالدة التي رسخت اسمه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة، ليودع المونديال تاركًا إرثًا كبيرًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الجماهير لعقود.

رونالدو اخبار الرياضة كأس العالم البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

الثعابين والعقارب

أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب

الدواجن

احذر هذا النوع من الدواجن مضر بصحة المواطنين.. تفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يلتقي بالنواب لبحث مطالب المواطنين

محافظ دمياط

استكمال رصف طريق البُنة الرابط بين قرى كفور الغاب حتى الطريق الدولى بدمياط

محافظ دمياط

تخرج طلاب المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

بالصور

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏

براءات جديدة من فيراري تلمح إلى نسخ أكثر قوة من F80 و12 سيليندري

فيراري F80
فيراري F80
فيراري F80

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد