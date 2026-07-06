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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر هذا النوع من الدواجن مضر بصحة المواطنين.. تفاصيل عاجلة

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة، وهو ما جعل الكثير من المربين يشتكون ويطالبون برفع الأسعار، وفي نفس الوقت هناك تحذيرات للمربين من اعطاء الدواجن حقن البرد لآن ذلك يكون لها تأثير على صحة المواطنين.

وكشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.

الدواجن
الدواجن 

وأضاف الدكتور أحمد البنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الطبيب البيطري هو الوحيد القادر على تحديد الوقت المناسب لاستخدام مضاد السيفوتاكسيم، والحالات التي تستدعي وصفه، وكذلك الحالات التي لا يجوز استخدامه فيها.

الدواجن
الدواجن 

ولفت إلى أن الاستخدام العشوائي لهذه المادة، المعروفة لدى البعض باسم "حقنة البرد"، ثم استهلاك الدواجن قبل انتهاء فترة سحب الدواء، قد يؤدي إلى وجود متبقيات من المضاد الحيوي في اللحوم، وهو ما قد ينتقل إلى جسم الإنسان، ولذلك تم حظر استخدامها بهذه الصورة.

وأشار إلى أن هناك دخلاء على مهنة تربية الدواجن، وهو ما يسهم في سوء استخدام بعض الأدوية البيطرية، مؤكدًا أن هناك متابعة وإشرافًا من الجهات المختصة لمنع استخدام هذه المادة بصورة غير سليمة، حفاظًا على صحة المواطنين.

كما شدد على أن مادة السيفوتاكسيم لا تعالج الفيروسات، وإنما تستخدم لعلاج أنواع محددة من العدوى البكتيرية، وفقًا لتشخيص الطبيب البيطري.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 


سجلت أسعار الفراخ البيضاء 65 : 66 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 75 : 76 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم 
تراوح سعر كيلو البانيه ما بين 190 إلى 230 جنيها في بعض المناطق حسب جودة التقطيع والمنطقة السكنية

سعر الفراخ البلدي اليوم
يسجل سعر الفراخ البلدي اليوم اليوم الأحد 5-7-2026، في بورصة الدواجن نحو 85 -90 جنيها بالمزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 96 - 116 جنيهًا للكيلو.

الدواجن أسعار الدواجن نقابة الأطباء الأطباء البيطريين السيفوتاكسيم

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