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بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البنزين
البنزين
أمل مجدى

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارات جديدة بشأن أسعار البنزين والسولار في مصر ، وأكد أنه مع دخول العام المالي 2025  -2026 كان سعر البترول حوالي 62 دولارا وكنا حاطينه في الموازنة 75 دولارا للبرميل.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" قبل الحرب بيوم كان سعر برميل البترول 69 دولارا ولما خدنا الإجراءات اللي خدناها  بشان أسعار البنزين كان سعر البرميل وصل لـ 93 دولارا للبرميل".

وتابع مدبولي:" الأسعار وصلت في أبريل الماضي لـ 125 دولارا بسبب الحرب في إيران والدولة ساعتها مخدتش إجراء اخر إضافي بتحريك أسعار البنزين  والزيادة كانت تعتبر 100 % من السعر اللي كان موجود قبل الحرب".

مدبولى: شعرنا بمدى العبء على المواطنين

واكمل مدبولي:"  شعرنا بمدى العبء على المواطنين وجبنا المنتجات البترولية بدون تحميل المواطن أي أعباء ".

ولفت مدبولي:" احنا في عز الصيف والاستهلاكات تزداد ولازم ندعم هيئة البترول بأنها تعوض ما تحملته عندما وصل أسعار البرميل النفط لـ 120 دولارا".

وتابع مدبولي:" اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجديد ستعود آلية التسعير التلقائي كل 3 شهور وتدرس أسعار المنتجات البترولية  وتقرر الأسعار   وفقا للمعايير والموضوع مش بيتاخد على لقطة او يوم او أسبوع ولكن متوسط فترات وإحنا احرص من يكون ألا نحمل المواطن أعباء إضافية".

 

أسعار البنزين والسولار

ارتفعت أسعار البنزين والسولار في شهر مارس الماضي، بسبب ظروف الحرب الإيرانية الأمريكية.

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 

وحددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه. 

أسعار البنزين والسولار اليوم 

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر.

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.

 

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا. أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

ارتفعت أسعار البنزين خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.

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