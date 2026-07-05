الصيف الحقيقي بدأ.. موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات عاجلة

أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن البلاد دخلت مرحلة الصيف الحقيقي، والتي تتميز بموجات حارة مستمرة وغير تقليدية.

وأوضح أن هذه الظروف المناخية تتطلب التزامًا كاملاً بالإجراءات الزراعية الوقائية لحماية المحاصيل المختلفة، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي إذا لم يتم التعامل معه وفق الإرشادات الفنية.





تحذيرات عاجلة للمزارعين بسبب موجة الحر

أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة يوفر بيئة مثالية لنشاط عدد من الحشرات والآفات الزراعية، داعيًا المزارعين إلى تكثيف أعمال الفحص والمكافحة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن محاصيل الذرة والقصب والذرة الرفيعة تحتاج إلى متابعة مستمرة للتأكد من خلوها من دودة الحشد الخريفية، إلى جانب فحص النباتات للكشف عن الإصابة بحشرات المن أو الندوة العسلية.

كما شدد على ضرورة متابعة الزراعات المبكرة للكشف عن ثاقبة العنق، المعروفة بدودة القصب الصغرى، واتخاذ إجراءات المكافحة فور ظهور أي إصابات.

توصيات لحماية أشجار الفاكهة والزيتون

أوصى خبراء مركز تغير المناخ بإجراء رشة وقائية باستخدام الزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة، للحد من انتشار الحشرات القشرية والبق الدقيقي.

كما أكدوا أهمية فحص أشجار الزيتون بصورة دقيقة لمكافحة دودة البراعم أو فراشة الياسمين، التي تستهدف النموات الربيعية الجديدة وقد تؤثر على جودة وإنتاجية الأشجار.

وشدد المركز على ضرورة تنفيذ عمليات الرش والتسميد خلال الساعات الأولى من الصباح أو بعد غروب الشمس، لضمان أعلى كفاءة للمعاملات الزراعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



حالة الطقس غدا

تشير توقعات الطقس غدا إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن القيم المسجلة في الظل، مع نشاط للرياح وظهور عدد من الظواهر الجوية التي تتطلب الحذر، خاصة خلال ساعات النهار، في الوقت الذي دعا فيه خبراء الزراعة المزارعين إلى رفع درجة الاستعداد لمواجهة الآفات الزراعية التي تنشط مع هذه الأجواء.

الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة على معظم المحافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا الاثنين 6 يوليو 2026 طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، بينما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال نسبيًا خلال ساعات الليل مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، الأمر الذي يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس غدا سيكون مصحوبًا بارتفاع واضح في درجات الحرارة المحسوسة، حيث جاءت التوقعات على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

الوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار الموجة الحارة على معظم أنحاء البلاد، خاصة محافظات جنوب الصعيد التي تسجل أعلى درجات الحرارة.



5 ظواهر جوية بالطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خمس ظواهر جوية رئيسية تصاحب الطقس غدا، أبرزها: