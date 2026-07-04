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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت 4 يوليو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسًا معتدل الحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكون يوميًا من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق خلال الفترة من الثلاثاء وحتى السبت، بما يسهم أحيانًا في تلطيف الأجواء، دون أن يمنع استمرار الشعور بارتفاع درجات الحرارة نتيجة زيادة نسب الرطوبة.

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية فوق الحرارة المقاسة في الظل.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة، أوضحت الهيئة أن:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل بين 35 و36 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 و38 درجة.

السواحل الشمالية تسجل بين 30 و31 درجة، والمحسوسة بين 33 و34 درجة.

شمال الصعيد يشهد درجات حرارة تتراوح بين 37 و39 درجة، فيما تصل المحسوسة إلى 38 و40 درجة.

جنوب الصعيد يواصل تسجيل أعلى درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 41 و43 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 42 و44 درجة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرات الجوية اليومية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية العامة للأرصاد الجوية

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