وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

رد الإعلامي السعودي وليد الفراج على تصريحات هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، بشأن الدور التاريخي لأبناء القلعة البيضاء في تأسيس الرياضة وكرة القدم بدول الخليج، مؤكدًا أن الحديث عن وجود أبناء الزمالك في بعض دول الخليج لا يعني بالضرورة انطباق الأمر على المملكة العربية السعودية.

وكان هشام نصر قد أكد خلال تصريحات تلفزيونية أن نادي الزمالك يتمتع بشعبية كبيرة في دول الخليج، مشيرًا إلى أن أبناء القلعة البيضاء كان لهم دور تاريخي في انتشار الرياضة وكرة القدم بعدد من دول المنطقة.

وقال نائب رئيس الزمالك: «الزمالك له شعبية كبيرة في الخليج، لأن اللي أعرفه إن اللي أسسوا الرياضة وكرة القدم في دول الخليج، وأول ناس لعبوا رياضة هناك، كانوا من أبناء نادي الزمالك».

وأوضح هشام نصر أن هذا الحضور التاريخي لأبناء النادي ساهم في تعزيز ارتباط الجماهير الخليجية بالقلعة البيضاء، وخلق قاعدة جماهيرية ممتدة للزمالك خارج مصر.

وفي المقابل، رد وليد الفراج على تصريحات نائب رئيس الزمالك، موضحًا أن هناك لاعبين وشخصيات رياضية مصرية وزملكاوية تواجدوا بالفعل في بعض دول الخليج، لكنه رأى أن الأمر يختلف عند الحديث عن السعودية تحديدًا.

وقال الفراج: «بص يا باشا، حكاية إن الزملكاوية هما أول ناس لعبوا كرة القدم في الخليج؛ الكلام دا في الكويت كان فيه زملكاوية، الكابتن حسن شحاتة، وفي الإمارات وقطر كان فيه لاعبين مصريين».

وأضاف الإعلامي السعودي: «لكن في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك، كانوا إندونيسيين وسودانيين»، مشددًا على ضرورة التفريق بين دول الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية من الناحية التاريخية في كرة القدم.

واختتم وليد الفراج رده قائلًا: «لازم تعرف إن الخليج حاجة، والسعودية في كرة القدم حاجة تانية خالص»، في تعليق جاء ردًا على تصريحات هشام نصر بشأن تاريخ أبناء الزمالك ودورهم في انتشار كرة القدم بدول الخليج.