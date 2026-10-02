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التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
محمد الشعراوي

يستعد المواطنون في مصر للانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي خلال شهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع تغيير مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

ويترتب على تطبيق التوقيت الشتوي تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فيما تلتزم الأنشطة التجارية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المنشآت وفقا للقرارات المنظمة.

متى يتم تغيير الساعة في مصر؟

يحدد القانون رقم 24 لسنة 2023 موعد العمل بالتوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، إذ يستمر التوقيت الصيفي حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ومع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة التالي، حيث يتم تعديل الساعة إلى التوقيت الجديد.

وعند حلول الساعة 12 منتصف الليل، يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 11 مساء، وبذلك يبدأ العمل رسميا بالتوقيت الشتوي.

ماذا يحدث لمواعيد غلق المحال؟

يتزامن تطبيق المواعيد الشتوية مع الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال العامة التي تحددها الجهات المختصة، وتشمل المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش وغيرها من الأنشطة الخاضعة للقرار.

وتستهدف هذه المواعيد تنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع نظام التوقيت الجديد، مع إلزام أصحاب المنشآت بالمواعيد المحددة وعدم تجاوزها.

ما عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال؟

حدد قانون المحال العامة نظاما تدريجيا للتعامل مع المخالفات المتعلقة بمواعيد فتح وغلق المنشآت.

وفي حالة ضبط محل مخالف للمواعيد المقررة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى صاحب النشاط، مع منحه مهلة قدرها 15 يوما لإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المحددة.

ماذا يحدث إذا استمرت المخالفة؟

إذا لم يلتزم صاحب المحل بتصحيح الوضع خلال المهلة المحددة واستمر في مخالفة مواعيد الغلق، يجوز غلق المحل لمدة شهر.

ولا يسمح بإعادة فتح المنشأة بعد ذلك إلا عقب الرجوع إلى مركز التراخيص المختص ومراجعة موقف المحل، تمهيدا للسماح بإعادة تشغيله وفقا للإجراءات المقررة.

 متى يتم سحب ترخيص المحل؟

في حالة تكرار المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالمواعيد المقررة، يتم اتخاذ إجراءات تصل إلى غلق المحل وسحب الترخيص.

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